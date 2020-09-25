Coritiba encaminha a venda de Igor Jesus para o futebol dos Emirados Árabes

Em busca de receitas, o Coritiba encaminhou a venda do atacante Igor Jesus ao futebol árabe. De acordo com as informações do presidente Samir Namur, o Al Sharjah, do Emirados Árabes apresentou uma ótima proposta e deve sacramentar a venda nos próximos dias.Cria das categorias de base do Coxa, o jogador tem sido utilizado pelos treinadores ao longo do ano e já disputou 25 partidas. O seu contrato vai até junho de 2021.