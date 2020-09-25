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futebol

Coritiba encaminha a venda de Igor Jesus para o futebol dos Emirados Árabes

Revelado pelo time do Couto Pereira, o atacante se aproxima de defender as cores do Al Sharjah...

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2020 às 18:36
Crédito: Divulgação
Em busca de receitas, o Coritiba encaminhou a venda do atacante Igor Jesus ao futebol árabe. De acordo com as informações do presidente Samir Namur, o Al Sharjah, do Emirados Árabes apresentou uma ótima proposta e deve sacramentar a venda nos próximos dias.Cria das categorias de base do Coxa, o jogador tem sido utilizado pelos treinadores ao longo do ano e já disputou 25 partidas. O seu contrato vai até junho de 2021.
Segundo a publicação da Tribuna do Paraná, o Coxa vai receber cerca de R$ 6,6 milhões por 100% dos direitos federativos do jogador.
Além do dinheiro da venda, o Coritiba vai ficar com uma porcentagem caso Igor Jesus seja negociado no futuro.

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