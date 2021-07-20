Coritiba é o pior ataque do G-4 da Série B

Crédito: Divulgação/Coritiba

Após tempos conturbados com rebaixamento na Série A e queda precoce no estadual, Gustavo Morínigo, com tempo para trabalhar, começa a dar o retorno que a diretoria do Coxa esperava.

Neste início de Série B, o Coxa aparece dentro do G-4 e mostra um futebol sólido, que pode até não encantar seu torcedor, mas é efetivo quando tem a bola no pé.

A prova disso é que o Coritiba é o ‘pior’ ataque da zona de acesso do torneio. Com 14 gols, o time aparece atrás do Náutico, Guarani e CRB.

Apesar de não ter um viés ofensivo, o torcedor do Coxa pouco irá se incomodar se os resultados continuarem em sua rotina na competição.

Veja o ranking: