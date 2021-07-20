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futebol

Coritiba é o pior ataque do G-4 da Série B

Com apenas 14 gols marcados, o Coxa aparece atrás do Guarani, Náutico e CRB...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:37

LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2021 às 17:37
Crédito: Divulgação/Coritiba
Após tempos conturbados com rebaixamento na Série A e queda precoce no estadual, Gustavo Morínigo, com tempo para trabalhar, começa a dar o retorno que a diretoria do Coxa esperava.
Neste início de Série B, o Coxa aparece dentro do G-4 e mostra um futebol sólido, que pode até não encantar seu torcedor, mas é efetivo quando tem a bola no pé.
A prova disso é que o Coritiba é o ‘pior’ ataque da zona de acesso do torneio. Com 14 gols, o time aparece atrás do Náutico, Guarani e CRB.
Apesar de não ter um viés ofensivo, o torcedor do Coxa pouco irá se incomodar se os resultados continuarem em sua rotina na competição.
Veja o ranking:
1º Guarani - 22 gols2º Náutico - 20 gols3º CRB – 17 gols4º Coritiba – 14 gols

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