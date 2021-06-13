futebol

Coritiba e Botafogo empatam no primeiro jogo da final da Copa do Brasil sub-20

Coxa é melhor no primeiro tempo, mas Alvinegro equilibra  ações na etapa complementar a partir de substituições e deixa tudo igual nos primeiros 90 minutos da decisão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jun 2021 às 15:53

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 15:53

Crédito: Fábio de Paula/Botafogo
Tudo indefinido na disputa do título. Coritiba e Botafogo empataram na primeira partida da final da Copa do Brasil sub-20 neste domingo, no Couto Pereira. Márcio Silva fez o gol do Coxa e Wendel Lessa marcou para o Alvinegro.
Como não há o critério do gol qualificado fora de casa, qualquer novo empate no jogo de ida levará a partida para a decisão nos pênaltis. Quem vencer, obviamente, levantará o troféu. As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, com local e horário ainda indefinidos.
JOGO FÍSICO DO COXAO Botafogo teve dificuldades para criar alternativas de jogo desde o começo do duelo. A "bola de segurança" da equipe era no lado esquerdo, com Ênio e Hugo. O Coritiba, por sua vez, apostava no jogo físico e bolas longas para incomodar a defesa adversária.
Foi justamente com tal estratégia que o Coxa abriu o placar. Após escanteio cobrado por Ângelo, Márcio Silva subiu mais alto que a defesa do Botafogo e cabeceou a bola para o fundo das redes.
MUDANÇA DE PANORAMAO segundo tempo trouxe uma nova perspectiva. Insatisfeito com o desempenho da equipe na etapa inicial, Marcelo Resende fez duas alterações logo no começo da etapa e a equipe ficou mais presente no campo de ataque com Raí e Vitinho.
Foi justamente o primeiro que participou da jogada do gol de empate. Raí acionou Ênio no lado esquerdo, o camisa 7 deixou o marcador para trás e rolou para Wendel Lessa acertar um chute de rara felicidade e sair para o abraço.
EQUILIBRADO​Após o gol, o Botafogo cresceu na partida e até mesmo chegou a pressionar pelo gol da virada, mas parou no ímpeto defensivo do Coritiba, que não incomodou como havia feito na etapa inicial. As equipes até tentaram, mas não balançaram as redes. Tudo igual na decisão.
FICHA TÉCNICACoritiba x Botafogo​Data-Hora: 13/06/2021, às 14hLocal: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes (PR)Assistentes: Jefferson Cleiton Piva da Silva (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)Gramado: Bom
Gols: Márcio SIlva (1-0, 22'/1ºT); Wendel Lessa (1-1, 10'/2ºT)
CORITIBA: Rafael William; Natanael, Thalisson, Márcio Silva, Maicky, Ângelo; Ruan Assis (Jean Gabriel 36'/2ºT), Bernardo (Geovane 36'/2ºT), Biel (Pedro Arthur 40'/2ºT); Luizão, Kaio Cesar (Lucas Ronier 19'/2ºT). Técnico: José Leão.
BOTAFOGO: Igo Gabriel; Vitor Marinho, Henrique Luro, Reydson, Hugo; Ewerton, Wendel (Paulo 37'/2ºT), Kauê (Raí/Intervalo); Juninho (Vitinho 7'/2ºT), Matheus Nascimento (Gabriel Tigrão 32'/2ºT), Ênio. Técnico: Marcelo Resende.

