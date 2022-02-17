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futebol

Coritiba 'desperdiça' pontos nos jogos dentro de casa

Coxa fez duas partidas seguidas no Couto Pereira e acabou sem nenhuma vitória...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:19
No Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Athletico e o clássico ficou empatado sem gols para irritação das duas torcidas que foram ao estádio.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Apesar de não ter vencedor, o gosto amargo ficou maior na conta do Coxa, já que o time chegou ao segundo jogo sem vencer dentro de casa.
Antes do Athletico, a equipe dirigida por Gustavo Morínigo havia empatado sem gols dentro do Couto diante do FC Cascavel.
Os dois tropeços no Couto Pereira impediram que o Coxa assumisse a liderança do estadual. Com isso, o time fica na vice-liderança, com 15 pontos. O FC Cascavel é o líder com 17.
Crédito: (Foto:Reprodução/TwitterdoCoritiba

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