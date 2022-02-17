Coritiba 'desperdiça' pontos nos jogos dentro de casa

No Couto Pereira, o Coritiba recebeu o Athletico e o clássico ficou empatado sem gols para irritação das duas torcidas que foram ao estádio.

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Apesar de não ter vencedor, o gosto amargo ficou maior na conta do Coxa, já que o time chegou ao segundo jogo sem vencer dentro de casa.

Antes do Athletico, a equipe dirigida por Gustavo Morínigo havia empatado sem gols dentro do Couto diante do FC Cascavel.

Os dois tropeços no Couto Pereira impediram que o Coxa assumisse a liderança do estadual. Com isso, o time fica na vice-liderança, com 15 pontos. O FC Cascavel é o líder com 17.