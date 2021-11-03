Coritiba desencanta no segundo tempo, vence o Operário-PR e mantém liderança da Série B

Vivendo situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Coritiba e Operário-PR só miravam a vitória antes da bola rolar na noite desta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, pela 33ª rodada. Após um primeiro tempo equilibrado, o Coxa não tomou conhecimento do adversário e conseguiu abrir 3 a 0 logo de cara na etapa final, porém ainda viu o visitante descontar em seguida fechando o marcador em 3 a 1.
Com o resultado, a equipe comandada por Gustavo Morínigo chegou aos 61 pontos, mantendo-se na liderança e secando para que o Botafogo não se aproxime na classificação. Já o time comandado por Ricardo Catalá, por conta do revés, estacionou na 12ª posição com seus 41 pontos, ficando apenas 3 de distância do Londrina, hoje abrindo o Z4 com 38 pontos.
Apesar de jogar longe de seus domínios, a equipe do Operário-PR, logo nos primeiros minutos, tratou de ir para cima do Coritiba. Em duas grandes oportunidades, chegou a oferecer perigo ao goleiro Wilson nas finalizações de Thomaz e Rafael Longuine, quase tirando o zero do placar no Couto Pereira.
Entretanto, o Coxa não deixou barato e devolveu na mesma moeda. Desta vez, Waguininho e Rafinha foram os que arriscaram para tentar surpreender Thiago Braga, mas em ambas a bola acabou indo para fora para alívio do camisa 1.
Lá e cá
Mesmo com o tempo passando, o panorama do confronto praticamente manteve-se igual. Até meados dos 30 minutos, os dois times alternavam ataques, conseguindo criar boas jogadas, arriscando chutes de fora ou próximo da grande área, deixando os respectivos sistemas defensivos atentos a cada chegada.
Já na reta final, os donos da casa até conseguiram marcar o primeiro. Aos 38, após Thiago Braga dar rebote na cabeçada de Léo Gamalho, Henrique conseguiu mandar para o fundo das redes, porém a arbitragem acabou anulando o tento com auxílio do VAR.
Coritiba abre boa vantagem no início do segundo tempo
Com Ricardo Catalá apostando na entrada de Rodrigo Pimpão no lugar de Rafael Longuine, a equipe de Gustavo Morínigo não quis saber do adversário crescer e foi para cima. Sendo assim, aos 2 minutos, após escanteio cobrado por Igor Paixão, Luciano Castán conseguiu desviar a bola que ainda tocou na trave antes de entrar.
Embalado pelo gol, o Coxa voltou a marcar minutos depois. Aos 6, Rafael Gamalho, depois de receber um bom passe de Rafinha, acionou Waguininho que bateu cruzado para aumentar o placar na capital paranaense.
Artilheiro do Coxa deixa o dele, mas visitantes descontam
Mesmo mais tranquilos na partida, os donos da casa não queriam saber de tirar o pé do acelerador. Com isso, aos 11, após receber de costas, Waguininho conseguiu ajeitar para Léo Gamalho que mandou o arremate para balançar a rede fazendo 3 a 0.
Com larga vantagem no placar, o Operário-PR tentou não desanimar. Minutos depois, aos 18, encontrou seu gol com Felipe Garcia, aproveitando desvio de Paulo Sérgio e cabeceando no contrapé de Wilson.
Fantasma ensaia reação, mas sem sucesso
Descontando no placar, o time de Ponta Grossa não desistia e mirava uma reação histórica. Até meados dos 35, após algumas alterações de ambos os lados, o Coxa recuou um pouco em seu campo de defesa esperando o adversário, mas o goleiro Wilson mostrou que não estava disposto a sofrer mais gols mostrando serviço em finalizações como as de Renier e Alan.
Até a reta final, contando com os acréscimos dado pelo árbitro, o Operário continuou indo para cima. Entretanto, mesmo demonstrando vontade, pouco conseguiu ameaçar os mandantes que apenas administraram o resultado até o apito final, com direito a festa da torcida nas arquibancadas do Couto Pereira.
FICHA TÉCNICACORITIBA 3x1 OPERÁRIO-PR
Data e horário: 03/11/2021, às 18h30 (de Brasília)Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (CBF-PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga (CBF-PI) e Márcio Iglésias Araújo Silva (CBF-PI)VAR: Adriano Milczvski (CBF-PR)
Cartões Amarelos: Felipe Garcia, 30'/1ºT; Leandro Vilela, 37'/1ºT; Natanael, 44'/1ºT; Waguininho, aos 27'/2ºT
Gols: Leandro Castán 2'/2ºT (1-0); Waguininho, 6'/2ºT (2-0); Léo Gamalho, 11'/2ºT (3-0); Felipe Garcia, 18'/2ºT (3-1)
CORITIBA: Wilson; Natanael (Matheus Alexandre, aos 39'/2ºT), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matheus Sales (Gustavo Bochecha, aos 19'/2ºT) e Waguininho (Guilherme Azevedo, aos 39'/2ºT); Rafinha (Robinho, aos 19'/2ºT), Igor Paixão (João Vitor, aos 43'/2ºT) e Léo Gamalho.(Técnico: Gustavo Morínigo)
OPERÁRIO-PR: Thiago Braga; Lucas Mendes, Fábio Alemão, Reniê e Odivan (Guedes, aos 25'/2ºT); Leandro Vilela (Rafael Chorão, aos 31'/2ºT), Marcelo e Rafael Longuine (Rodrigo Pimpão, no intervalo); Felipe Garcia (Alan, aos 32'/2ºT), Thomaz e Paulo Sérgio (Gustavo Coutinho, aos 44'/2ºT). (Técnico: Ricardo Catalá)