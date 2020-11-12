Coritiba confirma mais casos de Covid-19

Crédito: Divulgação/Coritiba

Ao que tudo indica o Coritiba é mais um clube brasileiro que atravessa um surto de Covid-19. Nesta quinta-feira, o Coxa informou que mais nove casos positivos (dois jogadores e sete funcionários) foram detectados no departamento de futebol.No total, são 15 casos de coronavírus dentro do Coritiba. Na semana passada, o clube havia informado que cinco atletas estavam infectados e o técnico Rodrigo Santana testou positivo na última segunda-feira.

Antes disso, Paulo Pelaipe, diretor de futebol, havia testado positivo e está internado na UTI. Nos últimos dias, o dirigente apresentou melhoras, mas ainda não tem previsão de alta.

Duelo contra o Bahia

Em meio aos casos de coronavírus, o Coritiba tentou adiar o jogo contra o Bahia junto a CBF, mas teve o pedido negado.