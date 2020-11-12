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futebol

Coritiba confirma mais casos de Covid-19

De acordo com o clube, sete funcionários do clube dois atletas testaram positivo para o vírus...
LanceNet

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Publicado em 

12 nov 2020 às 14:29

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 14:29

Crédito: Divulgação/Coritiba
Ao que tudo indica o Coritiba é mais um clube brasileiro que atravessa um surto de Covid-19. Nesta quinta-feira, o Coxa informou que mais nove casos positivos (dois jogadores e sete funcionários) foram detectados no departamento de futebol.No total, são 15 casos de coronavírus dentro do Coritiba. Na semana passada, o clube havia informado que cinco atletas estavam infectados e o técnico Rodrigo Santana testou positivo na última segunda-feira.
Antes disso, Paulo Pelaipe, diretor de futebol, havia testado positivo e está internado na UTI. Nos últimos dias, o dirigente apresentou melhoras, mas ainda não tem previsão de alta.
Duelo contra o Bahia
Em meio aos casos de coronavírus, o Coritiba tentou adiar o jogo contra o Bahia junto a CBF, mas teve o pedido negado.
Com isso, Coxa e Tricolor se enfrentam na próxima segunda-feira, a partir das 18h (Horário de Brasília), no estádio Couto Pereira.

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