Coritiba confirma fratura no tornozelo de Rafinha

O Coritiba teve uma péssima notícia nesta quinta-feira. Trata-se do meia-atacante Rafinha, que sofreu uma fratura no tornozelo direito e fica fora de combate pelos próximos meses.O lance da lesão aconteceu na decisão do Paranaense, diante do Athletico. Em disputa com Abner, o atleta do Coxa levou a pior e caiu no chão. Ao perceber a dor, Rafinha não segurou o choro e foi levado ao vestiário.
No hospital foi constatada a fratura e agora o jogador espera uma resposta do departamento médico do Coritiba, que precisa marcar a cirurgia.
Quatro Meses
De acordo com a repórter Nadja Mauad, do Globo Esporte, a previsão de recuperação é quatro meses, o que só coloca Rafinha à disposição em 2021.
Em meio a dor pela perda do atleta, o Coritiba lambe as feridas e tenta se organizar para estrear no Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio é o Internacional, no Couto Pereira.