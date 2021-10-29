Coritiba com problemas para encarar o Operário-PR

Líder da Série B, o Coritiba conta os dias e pontos para sacramentar a sua volta à elite do futebol nacional e trabalha de olho no Operário-PR, adversário da próxima quarta-feira.
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Com espírito de decisão, o técnico Gustavo Morínigo começa a analisar o seu elenco e esboça o time que vai a campo no Couto Pereira.
O desfalque certo é o volante Val, que recebeu o terceiro amarelo contra o CRB e abre espaço para Gustavo Bochecha.
Waguinho
Outro caso que desperta a atenção de Morínigo é o atacante Waguinho. O jogador sentiu dores na panturrilha diante do CRB e será reavaliado.
Confira a provável escalação do Coxa: Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Gustavo Bochecha e Robinho; Rafinha (Waguininho), Léo Gamalho e Igor Paixão.