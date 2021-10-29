Coritiba com problemas para encarar o Operário-PR

Crédito: Divulgação / Coritiba

Líder da Série B, o Coritiba conta os dias e pontos para sacramentar a sua volta à elite do futebol nacional e trabalha de olho no Operário-PR, adversário da próxima quarta-feira.

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Com espírito de decisão, o técnico Gustavo Morínigo começa a analisar o seu elenco e esboça o time que vai a campo no Couto Pereira.

O desfalque certo é o volante Val, que recebeu o terceiro amarelo contra o CRB e abre espaço para Gustavo Bochecha.

Waguinho

Outro caso que desperta a atenção de Morínigo é o atacante Waguinho. O jogador sentiu dores na panturrilha diante do CRB e será reavaliado.