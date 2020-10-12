Coritiba celebra aniversário de 111 anos com mensagem de conscientização

Crédito: Divulgação/Coritiba

Em meio a ausência do público nas partidas e em outros eventos relacionado ao futebol, o Coritiba chegou aos seus 111 anos de história e publicou no seu site oficial uma mensagem que transita entre a saudade de seus torcedor e a necessidade de se manter em isolamento social por conta da pandemia.

O texto também fala sobre o desejo de que, nessa data, "já tivéssemos superado todas as adversidades que um ano pandêmico trouxe". Além disso, presta agradecimento a torcida que aderiu a algumas das campanhas promovidas no período como forma de minimizar os prejuízos financeiros.

O Coxa encerra sua mensagem desejando "que todos permaneçam bem, para que quando novamente pudermos retornar ao Alto da Glória, possamos nos unir em torno desse amor em comum, do nosso orgulho, que é o Coritiba."

Confira o texto na íntegra:

O ano de 2020 tem sido marcante na vida de todas as pessoas. Certamente, por conta de uma pandemia inesperada há motivos de sobra para todos refletirem e sentirem os mais diferentes sentimentos. Dentre eles, a distância do futebol. E você, torcedor coxa-branca, sabe viver o futebol da melhor maneira: torcendo, vibrando, apoiando, e acima de tudo, sem nunca abandonar o amor e seu orgulho ao Coritiba.

A nossa maior vontade era que nesse 12 de outubro já tivéssemos superado todas as adversidades que um ano pandêmico trouxe, mas ainda vimemos tempos incertos. Por conta disso, o aniversário de 111 anos do Coxa, será longe do seu maior patrimônio, o torcedor. Aquele que é o responsável por passar o amor e o orgulho por esse escudo de geração em geração, e deixar essa chama verde e branca viva durante todos esses 111 anos.

Aos netos que estão separados dos seus avôs, os mesmos que foram os responsáveis a ensinar os caminhos ao Couto Pereira, aos torcedores que no Couto Pereira encontram um lar, amigos e famílias coxas-brancas, a vocês, desejamos força. Desejamos que todos permaneçam bem, para que quando novamente pudermos retornar ao Alto da Glória, possamos nos unir em torno desse amor em comum, do nosso orgulho, que é o Coritiba.