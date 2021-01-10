Coritiba aumenta o jejum de vitórias no Brasileirão

A situação do Coritiba no Brasileirão é dramática. No último sábado, o Coxa recebeu o Athletico no Couto Pereira e, apesar de mostrar mais ‘interesse’ no confronto, não saiu do zero.
Com o placar, o Coxa alcançou os 22 pontos na classificação, mas continua afundado na lanterna o torneio nacional, fato que preocupa o seu torcedor.
Jejum de Vitórias
Outro ponto que preocupa o Coritiba é a seca de vitórias, algo que atrapalha na sobrevivência para fugir do Z4. A última vez que o Coxa ganhou foi no dia 31 de outubro, desde então, os time acumula dez rodadas sem vencer.
Calendário
O próximo jogo do Coritiba no Brasileirão será no próximo sábado, quando visita o Vasco da Gama, em São Januário.