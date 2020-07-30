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Coritiba anuncia a chegada do atacante Neilton

Jogador que era especulado como reforço do Verdão desde janeiro desse ano chega com acordo em definitivo até 2022...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 19:20

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 19:20

Crédito: Divulgação/Coritiba
Em caráter oficial, o Coritiba nessa semana tornou oficial a contratação do atacante Neilton, nome que era especulado como reforço para o clube do Alto da Glória desde o início da temporada após passagem discreta pelo Internacional.
Ao contrário do que ocorreu na suas últimas passagens onde tinha direitos ligados ao Vitória, agora o avante de 26 anos de idade está ligado em definitivo ao Coxa com contrato valendo até 2022.
O próprio jogador, falando pela primeira vez como atleta do Coritiba, admite que chegou a fazer suas pesquisas sobre o clube desde janeiro desse ano quando a possibilidade surgiu pela primeira vez. Na oportunidade, a transação acabou não ocorrendo e Neilton passou o que houve de futebol no primeiro semestre defendendo o Hatta Club, dos Emirados Árabes:
- Eu tenho conversado com o Coritiba desde o início do ano e procurei buscar informações sobre o clube. Informações bem importantes, como a gradeza que o clube tem, que está buscando coisas grandes, o estilo de jogo do Barroca. Essas coisas me fizeram escolher o Coritiba. Estar sempre buscando o gol, ficar com a bola no pé. Vim para jogar com a equipe, para dar o meu melhor para vencer. Velocidade, drible, técnica, eu vim aqui pra agregar e ajudar o grupo.

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