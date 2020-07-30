Coritiba anuncia a chegada do atacante Neilton

Crédito: Divulgação/Coritiba

Em caráter oficial, o Coritiba nessa semana tornou oficial a contratação do atacante Neilton, nome que era especulado como reforço para o clube do Alto da Glória desde o início da temporada após passagem discreta pelo Internacional.

Ao contrário do que ocorreu na suas últimas passagens onde tinha direitos ligados ao Vitória, agora o avante de 26 anos de idade está ligado em definitivo ao Coxa com contrato valendo até 2022.

O próprio jogador, falando pela primeira vez como atleta do Coritiba, admite que chegou a fazer suas pesquisas sobre o clube desde janeiro desse ano quando a possibilidade surgiu pela primeira vez. Na oportunidade, a transação acabou não ocorrendo e Neilton passou o que houve de futebol no primeiro semestre defendendo o Hatta Club, dos Emirados Árabes: