Coritiba abre vantagem, cede empate ao Goiás e não assume a liderança da Série B

Crédito: Henrique anotou o gol que abriu o placar a favor do Coritiba (Divulgação/Instagram/Coritiba

No Couto Pereira, Coritiba e Goiás ficaram no empate por 1 a 1. Com a igualdade, o Coxa fica na vice-liderança, com 30 pontos. O Verdão é o terceiro, com 27 pontos.

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CALENDÁRIO

Na próxima rodada, o Coritiba mede forças com o Brasil de Pelotas, fora de casa. O Goiás encara o Remo, na Serrinha.

COMEÇO AGITADO

Os primeiros minutos do confronto foram agitados. Se o Coxa assustou com Léo Gamalho, o Goiás respondeu nas finalizações de Miguel Figuera e Caio. Porém, mesmo com os dois times no ataque, o duelo permanecia zerado.

GOIÁS MELHOR

Apesar do posto de visitante, o Goiás dominava o meio-campo e dava trabalho ao Coxa. Com facilidade na troca de passes e construção, o Verdão pecava nas finalizações.

RESPOSTA DO COXA

Nos minutos finais da etapa inicial, o Coritiba subiu de produção e levou mais perigo ao Goiás. A superioridade se transformou em gol na casa dos 39 minutos, mas Igor Paixão, em posição duvidosa, teve o gol anulado pela arbitragem.

GOL DO COXA

A etapa final permaneceu agitada. Mas desta vez terminou em bola na rede. Na sobra do escanteio, Henrique pegou de primeira e acertou o ângulo, 1 a 0 Coritiba.

GOLAÇO PARA EMPATAR