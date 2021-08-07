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Coritiba abre vantagem, cede empate ao Goiás e não assume a liderança da Série B

Coxa abriu o placar com Henrique, mas viu o adversário buscar a igualdade no marcador...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 21:32

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 21:32

Crédito: Henrique anotou o gol que abriu o placar a favor do Coritiba (Divulgação/Instagram/Coritiba
No Couto Pereira, Coritiba e Goiás ficaram no empate por 1 a 1. Com a igualdade, o Coxa fica na vice-liderança, com 30 pontos. O Verdão é o terceiro, com 27 pontos.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
CALENDÁRIO
Na próxima rodada, o Coritiba mede forças com o Brasil de Pelotas, fora de casa. O Goiás encara o Remo, na Serrinha.
COMEÇO AGITADO
Os primeiros minutos do confronto foram agitados. Se o Coxa assustou com Léo Gamalho, o Goiás respondeu nas finalizações de Miguel Figuera e Caio. Porém, mesmo com os dois times no ataque, o duelo permanecia zerado.
GOIÁS MELHOR
Apesar do posto de visitante, o Goiás dominava o meio-campo e dava trabalho ao Coxa. Com facilidade na troca de passes e construção, o Verdão pecava nas finalizações.
RESPOSTA DO COXA
Nos minutos finais da etapa inicial, o Coritiba subiu de produção e levou mais perigo ao Goiás. A superioridade se transformou em gol na casa dos 39 minutos, mas Igor Paixão, em posição duvidosa, teve o gol anulado pela arbitragem.
GOL DO COXA
A etapa final permaneceu agitada. Mas desta vez terminou em bola na rede. Na sobra do escanteio, Henrique pegou de primeira e acertou o ângulo, 1 a 0 Coritiba.
GOLAÇO PARA EMPATAR
Mesmo com o ritmo mais lento, o Goiás conseguiu a igualdade em lance plástico. No contra-ataque, Nicolas recebeu cruzamento e no voleio estufou as redes de Wilson, 1 a 1.

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