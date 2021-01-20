Corinthians x Sport: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

Pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (21), às 21h, na Neo Química Arena.

O Timão viu a sua boa fase, com sete jogos sem perder, ser interrompida nesta segunda-feira (18), com uma goleada sofrida contra o arquirrival, Palmeiras, por 4 a 0, no Allianz Parque. Enquanto o Leão da Ilha vem de duas derrotas consecutivas, para Palmeiras e Fluminense e voltou a ser ameaçado pela zona do rebaixamento. Décimo quarto colocado, com 32 pontos, os pernambucanos estão três pontos a frente do Bahia, primeiro time no Z4.

A equipe do Parque São Jorge não terá Gil e Gabriel, suspensos, e pode ter mudanças táticas para enfrentar o Sport, que, por sua vez, vive alguns problemas extracampos, como o rompimento contratual do meia Jonathan Gómez, nesta terça-feira (19). Mas, como boa notícia, tem o retorno do meia Thiago Neves, que estava suspenso na derrota rubro-negra por 1 a 0 para o Fluminense, no último fim de semana, no estádio do Maracanã. > Veja a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogos

CORINTHIANS X SPORT​Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e horário: 21 de janeiro de 2021, às 21hÁrbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA/RS) e Michel Stanislau (CBF/RS)Árbitro de vídeo: Wagner Reway (CBF/PB)Onde acompanhar: SporTV (menos SP), Premiere, em áudio pela parceria LANCE!/Voz do Esporte e em tempo real no LANCE!.

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Jemerson e Fábio Santos; Xavier (Cantillo) e Ramiro; Gustavo Silva, Cazares e Léo Natel (Mateus Vital); Jô. Técnico: Vágner Mancini.

Desfalques: Gil e Gabriel (suspensos); Otero (Covid-19); Danilo Avelar, Lucas Piton e Mantuan (lesionado).

Pendurados: Cássio, Walter, Fagner, Gabriel, Camacho, Mateus Vital, Otero e Luan.

SPORT

Luan Polli; Patric, Adryelson, Iago Maidana e Sander; Ronaldo Henrique, Marcão Silva, Betinho e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques: Junior Tavares (suspenso); Leandro Barcia (lesionado).