Corinthians x Sport: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Nesta quinta-feira, às 19h, Corinthians e Sport se enfrentam pela sexta rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena. Enquanto os paulistas vêm de empate, os pernambucanos vêm de derrota no último final de semana. Ambos buscam voltar a vencer no campeonato. O Timão terá desfalques, mas contará com retorno importante e o Leão terá a baixa de dupla vinculada ao adversário.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Buscando afirmação no Brasileiro e sua primeira vitória em casa na competição, o Alvinegro terá o retorno essencial de Gustavo Mosquito, que foi liberado do último jogo por conta da morte do pai. Ele é o principal jogador do time e deverá estar na equipe titular. No entanto, Luan e Léo Natel seguem foram se recuperando de lesões. Sylvinho, por sua vez, tende a fazer mudanças na equipe, como a entrada de Vitinho no meio e a saída de um dos volantes.

Já o Sport vai a campo com uma formação com três zagueiros e um meio-campo bastante compacto. Apesar dos retornos de Thiago Neves, Gustavo e Neilton, eles não devem estar no time titular, mas podem ser opção no banco de reservas. Marquinhos e Everaldo, que pertencem ao Corinthians, estão fora da partida por contrato, pois não podem jogar contra o clube paulista.Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS x SPORT

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 24/6/2021, às 19hÁrbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Gabriel e Roni (Vitinho); Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Jô (Ramiro). Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Caíque França (recuperação de cirurgia); Otero (seleção da Venezuela); Luan (tendinite na coxa direita); Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (transição); Léo Natel (luxação no ombro esquerdo).Pendurados: Roni, Ramiro, Gabriel e Araos

SPORT

​Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Iago Maidana, Sabino e Sander; Marcão, Thiago Lopes e Patric; Paulinho Moccelin e André. Técnico: Umberto Louzer.