Corinthians x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir à final do Paulista Feminino

Corinthians e São Paulo voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena em busca do título do Paulista feminino. No primeiro jogo, o Tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Micaelly, aos 10 do segundo tempo. O Majestoso terá casa cheia, com ingressos esgotados.Para o São Paulo ficar com o título estadual, basta um empate. Para ser campeão no tempo normal, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Se o Timão vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Não há saldo qualificado.O Corinthians, que só perdeu um jogo neste Paulistão, justamente o primeiro duelo da final, quer conquistar o bicampeonato da competição e garantir a tríplice coroa em 2021. Sob o comando do técnico Arthur Elias, as meninas venceram o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O time encerrou sua preparação com treino no palco da final.
Pelo lado do São Paulo, o técnico Lucas Piccinato deve contar com força máxima para a decisão. Na atual temporada, o São Paulo disputou o Brasileiro Feminino e agora está na final do Paulistão, com uma campanha de 13 vitórias e apenas uma derrota. Ao todo, são 340 gols marcados e seis sofridos. A atacante Glaucia é a artilheira da equipe no estadual com sete gols.
Esta não é a primeira vez que as equipes se enfrentam em uma decisão. Em 2019, o clássico também aconteceu pela final do Paulistão daquela temporada e a taça ficou com o Alvinegro.
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA
CORINTHIANS x SÃO PAULO Local: Neo Química Areana, em São Paulo (SP)Data/Horário: 08/12/2021, às 21hÁrbitra: Edina Alves BatistaAssistentes: Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua CostaVAR: Daiane Muniz dos SantosOnde acompanhar: SporTV e Eleven Sports
CORINTHIANSKemelli; Katiuscia, Campiolo, Erika e Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti, Tamires e Gabi Portilho; Victoria Albuquerque e Adriana. Técnico: Arthur Elias.
SÃO PAULOCarla; Alves, Lauren, Gislane, Clara; Maresa (Formiga), Cris, Duda; Micaelly, Naná e Glaucia. Técnico: Lucas Piccinato.