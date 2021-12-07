Corinthians x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir à final do Paulista Feminino

Corinthians e São Paulo voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena em busca do título do Paulista feminino. No primeiro jogo, o Tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Micaelly, aos 10 do segundo tempo. O Majestoso terá casa cheia, com ingressos esgotados.Para o São Paulo ficar com o título estadual, basta um empate. Para ser campeão no tempo normal, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Se o Timão vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Não há saldo qualificado.O Corinthians, que só perdeu um jogo neste Paulistão, justamente o primeiro duelo da final, quer conquistar o bicampeonato da competição e garantir a tríplice coroa em 2021. Sob o comando do técnico Arthur Elias, as meninas venceram o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O time encerrou sua preparação com treino no palco da final.