Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Corinthians x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir à final do Paulista Feminino
futebol

Corinthians x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir à final do Paulista Feminino

Tricolor venceu o primeiro confronto por 1 a 0...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2021 às 19:22

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 19:22

Corinthians e São Paulo voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h, na Neo Química Arena em busca do título do Paulista feminino. No primeiro jogo, o Tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0, gol de Micaelly, aos 10 do segundo tempo. O Majestoso terá casa cheia, com ingressos esgotados.Para o São Paulo ficar com o título estadual, basta um empate. Para ser campeão no tempo normal, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença. Se o Timão vencer por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Não há saldo qualificado.O Corinthians, que só perdeu um jogo neste Paulistão, justamente o primeiro duelo da final, quer conquistar o bicampeonato da competição e garantir a tríplice coroa em 2021. Sob o comando do técnico Arthur Elias, as meninas venceram o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. O time encerrou sua preparação com treino no palco da final.
Pelo lado do São Paulo, o técnico Lucas Piccinato deve contar com força máxima para a decisão. Na atual temporada, o São Paulo disputou o Brasileiro Feminino e agora está na final do Paulistão, com uma campanha de 13 vitórias e apenas uma derrota. Ao todo, são 340 gols marcados e seis sofridos. A atacante Glaucia é a artilheira da equipe no estadual com sete gols.
Esta não é a primeira vez que as equipes se enfrentam em uma decisão. Em 2019, o clássico também aconteceu pela final do Paulistão daquela temporada e a taça ficou com o Alvinegro.
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE A PARTIDA
CORINTHIANS x SÃO PAULO Local: Neo Química Areana, em São Paulo (SP)Data/Horário: 08/12/2021, às 21hÁrbitra: Edina Alves BatistaAssistentes: Neuza Inês Back e Fabrini Bevilaqua CostaVAR: Daiane Muniz dos SantosOnde acompanhar: SporTV e Eleven Sports
CORINTHIANSKemelli; Katiuscia, Campiolo, Erika e Yasmin; Ingryd, Gabi Zanotti, Tamires e Gabi Portilho; Victoria Albuquerque e Adriana. Técnico: Arthur Elias.
SÃO PAULOCarla; Alves, Lauren, Gislane, Clara; Maresa (Formiga), Cris, Duda; Micaelly, Naná e Glaucia. Técnico: Lucas Piccinato.
Crédito: CorinthianseSãoPauloseenfrentamnestaquarta-feiraemItaquera(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados