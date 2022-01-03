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futebol

Corinthians x Resende-RJ: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Maior campeão da Copinha estreia na competição desta temporada contra o ...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 20:42

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 20:42

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 10 títulos, o Corinthians estreará na competição nesta terça-feira (4), às 21h45, contra o Resende, do Rio de Janeiro, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, sede do grupo 15 da competição.
A equipe carioca disputará o torneio de base pela segunda vez na história, sendo a primeira em 2020, e vem de um vice-campeonato da Copa Rio Sub-20, perdendo para o Nova Iguaçu.
O time carioca tem parceria com o Lyon, e dois atletas da base, inscritos para essa edição da Copinha, fizeram um intercâmbio no time francês. CORINTHIANS X RESENDE-RJ
Local: Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data e Horário: 4 de janeiro de 2022, ás 21h45Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e RosárioAssistentes: Leandro Fernandes Rodrigues e Matheus Guilherme Biselli da CruzOnde acompanhar: SporTV
CORINTHIANS
Alan Gobetti; Léo Maná, Lucas Belezi, Robert Renan e Reginaldo; Mandaca, Riquelme, Matheus Araújo e Kevin; Giovane e Felipe Augusto (Rodrigo Varanda). Técnico: Diogo Siston.
RESENDE-RJ
Pedro Carneiro; Rafael, Gabriel Peixoto, Henrique Halls e Cauan; João Felipe, índio e Brendon; Léo Pedro, Levi e Bismarck. Técnico: Jefter Percy
Crédito: Corinthiansbuscaoseu11ºtítulodaCopaSãoPaulo(Foto:MarcoGalvão/Ag.Corinthians

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