Corinthians x Resende-RJ: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com 10 títulos, o Corinthians estreará na competição nesta terça-feira (4), às 21h45, contra o Resende, do Rio de Janeiro, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, sede do grupo 15 da competição.

A equipe carioca disputará o torneio de base pela segunda vez na história, sendo a primeira em 2020, e vem de um vice-campeonato da Copa Rio Sub-20, perdendo para o Nova Iguaçu.

O time carioca tem parceria com o Lyon, e dois atletas da base, inscritos para essa edição da Copinha, fizeram um intercâmbio no time francês. CORINTHIANS X RESENDE-RJ

Local: Martins Pereira, São José dos Campos (SP)Data e Horário: 4 de janeiro de 2022, ás 21h45Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e RosárioAssistentes: Leandro Fernandes Rodrigues e Matheus Guilherme Biselli da CruzOnde acompanhar: SporTV

CORINTHIANS

Alan Gobetti; Léo Maná, Lucas Belezi, Robert Renan e Reginaldo; Mandaca, Riquelme, Matheus Araújo e Kevin; Giovane e Felipe Augusto (Rodrigo Varanda). Técnico: Diogo Siston.

RESENDE-RJ

Pedro Carneiro; Rafael, Gabriel Peixoto, Henrique Halls e Cauan; João Felipe, índio e Brendon; Léo Pedro, Levi e Bismarck. Técnico: Jefter Percy