Corinthians x Red Bull Bragantino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, às 20h30, Corinthians e Red Bull Bragantino se enfrentam pela quarta rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena. Ambos estão vindo de empates na última partida e buscam uma vitória para se firmarem neste início de competição. Massa Bruta não terá seu principal jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Empolgado pela reação no empate com o maior rival, no último sábado, o Timão deve entrar em campo com a mesma equipe que iniciou o Dérbi. A baixa de última hora foi Jô, que sentiu a panturrilha durante o treino desta terça-feira. Em contrapartida, Sylvinho pôde relacionar Jemerson, que se recuperou e está à disposição novamente. Mesmo caso do centroavante Cauê, que está de volta.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, acumula alguns desfalques, como o de Claudinho, que vem de um desgaste muito alto pela maratona de jogos, incluindo pela Seleção Olímpica, mas não tem lesão. Alerrandro está com Covid-19 e não poderá jogar. Luan Cândido, Weverton e Gabriel Novaes estão lesionados, já Hurtado está com a seleção da Venezuela na Copa América. Veja todas as informações sobre a partida:

CORINTHIANS X RED BULL BRAGANTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 16/6/2021, às 20h30Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP)Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (Fifa/SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)Onde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo e Roni; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Luan. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: Otero (seleção da Venezuela); Danilo Avelar (recuperação de cirurgia no joelho); Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira (transição); Gabriel Pereira (lesão na coxa esquerda) e Caíque França (cirurgia na hérnia inguinal)Pendurados: Araos

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Aderlan, Leo Ortiz, Natan (Fabricio Bruno) e Weverson; Raul (Jadsom), Lucas Evangelista e Pedrinho; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.