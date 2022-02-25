Corinthians x Red Bull Bragantino: onde assistir o duelo pelo Campeonato Paulista

Há quatro partidas sem derrotas, o Corinthians vai em busca de manter a sua sequência no Campeonato Paulista diante de um adversário que, assim como o Timão, está na elite nacional, o Red Bull Bragantino, neste domingo (27), às 11h, na Neo Química Arena. O confronto válido pela nona rodada da competição estadual terá transmissão somente no Pay Per View, tanto do Premiere, do Grupo Globo, quanto do Paulistão Play, plataforma da Federação Paulista de Futebol.
Inclusive, este jogo seria realizado às 16h do sábado (26), mas teve data e horário modificados a pedido do Premiere.
Tanto o Timão, quanto o Massa Bruta, são líderes das suas chaves no Paulistão. O time alvinegro é o primeiro colocado do grupo A, enquanto o clube de Bragança encabeça o grupo E, que também tem o Santos.
Na classificação geral, o Red Bull Bragantino é o segundo, com 16 pontos, enquanto o Corinthians é o quarto, com 14.