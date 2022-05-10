Corinthians x Portuguesa-RJ: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

De olho na vaga às oitavas de final da Copa do Brasil, Corinthians e Portuguesa-RJ se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da terceira fase da competição. Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Com sete jogadores entregues ao departamento médico, sendo Róger Guedes o novo lesionado, Vítor Pereira deverá seguir com o rodízio e utilizará uma equipe alternativa.

Dessa forma, o treinador português relacionou o zagueiro Robert Renan, e os atacantes Felipe, Giovane e Wesley, todos das categorias de base do Timão e que podem receber chance contra a Lusa carioca.

A equipe da Ilha do Governador, que nas fases anteriores eliminou CRB e Sampaio Corrêa, respectivamente, está há sete partidas sem vencer.

Nesta fase da Copa do Brasil, não há o gol qualificado, o "gol fora". Portanto, qualquer empate levará a partida aos pênaltis. O vencedor avança e irá faturar R$ 1,9 milhão.

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CORINTHIANS X PORTUGUESA-RJLocal: Neo Química Arena, São Paulo (SP)Data e hora: 10 de maio de 2022, às 21h30Árbitro: Ramon Abatti Abel-SC (PR)Assistentes: Kléber Lúcio Gil-SC e Eduardo Gonçalves da Cruz-MSOnde assistir: Globo (para SP, RS, SC, PR, DF, TO, MS, MT, BA, SE, AL, PE, CE, MA, PA, AM, RO, AC, RR, AP e MG* [exceto região de Juiz de Fora]; Sportv e Premiere (todo o Brasil) e no tempo real do L! e em áudio na parceira LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANSCássio (Ivan); Rafael Ramos, João Victor (Raul Gustavo), Robert Renan e Fábio Santos (Lucas Piton); Cantillo, Maycon (Du Queiroz) e Giuliano; Gustavo Mosquito, Júnior Moraes (Giovane) e Adson. Técnico: Vítor Pereira

Desfalques: Fagner (entorse no tornozelo direito); João Pedro (lesão muscular na coxa direita); Paulinho (ruptura de ligamento do joelho esuerdo); Luan (dores no quadril esquerdo); Ruan Oliveira (transição física); Róger Guedes (inflamação no joelho esquerdo) e Jô (dores no joelho esquerdo)Pendurados: -

PORTUGUESA-RJGeorge; Gabriel Cunha, Leandro Amaro, Marcão e Joazi; Sidney, Feitosa, Paraíba, Romarinho e Valverde; Maikinho Técnico: Toninho Andrade.

Desfalques: -Pendurados: -