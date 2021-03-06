Corinthians x Ponte Preta: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Eduardo Carmim/Photo Premium

Em busca de primeira vitória no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Ponte Preta se enfrentam pela terceira rodada da competição, neste domingo (7), às 11h, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Se contabilizarmos os casos registrados nas duas equipes, 18 jogadores estão fora da partida por terem sido contaminados pelo novo coronavírus, 14 do Timão e quatro da Macaca.

Além de conquistar os três pontos pela primeira vez neste Estadual, o time de Parque São Jorge tem um jejum de sete jogos sem vitória. O último triunfo foi no dia 3 de fevereiro, 2 a 1 contra o Ceará, pela 34ª rodada do Brasileirão. Desde então foram sete confrontos, duas derrotas e cinco empates, quatro deles nos últimos quatro jogos.

Já a Ponte, vem de uma derrota, em casa, para o Santo André, por 1 a 0, no último jogo. Na primeira rodada, a equipe campineira empatou em 1 a 1 contra o Novorizontino, na cidade de Novo Horizonte. >> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos

CORINTHIANS X PONTE PRETA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e hora: 7 de março de 2021, às 11hÁrbitro: Raphael Claus (SP)​Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse e Anderson José de Moraes CoelhoÁrbitro de vídeo: José Cláudio Rocha Filho (SP)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real do L! e em áudio através da parceira LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Matheus Donelli; Bruno Méndez, Jemerson, Gil e Guilherme Biro; Roni e Cantillo; Mateus Vital, Cazares e Rodrigo Varanda; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Cássio, Guilherme, Caíque França, Fagner, Fábio Santos, Lucas Pitón, Raul Gustavo, Xavier, Camacho, Gabriel, Ramiro, Ruan Oliveira, Vitinho e Cauê (Covid-19); Danilo Avelar, Léo Santos, Mantuan, Mosquito e Léo Natel (Departamento Médico).

PONTE PRETA

Ygor Vinhas ; Apodi, Ruan Rentao, Luizão e Yuri; Dawha, Vinicius Locatelli, Pedrinho e Moisés; Renan Mota e Paulo Sérgio. Técnico: Fábio Moreno.