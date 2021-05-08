Corinthians x Novorizontino: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Neste domingo, às 16h, Corinthians e Novorizontino se enfrentam pela última rodada da fase de grupos do Paulistão-2021, na Neo Química Arena. Enquanto o Timão já está classificado e com a liderança garantida em sua chave, a equipe do interior de São Paulo ainda busca sua vaga nas quartas de final da competição e briga por ela com o maior rival do Alvinegro: o Palmeiras.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em meio a uma maratona de jogos decisivos, o Corinthians poupará todos os jogadores titulares e nenhum daqueles que iniciaram o duelo com o Sport Huancayo-PER, na última quinta-feira, foi relacionado pelo técnico Vagner Mancini, que vai levar a campo uma equipe alternativa, mas que ainda assim contará com nomes fortes, como Fábio Santos, Gil, Mateus Vital e Jô.

Enquanto o Timão tem uma vida resolvida no estadual, o Novorizontino encara a partida deste domingo como uma decisão. A equipe do interior paulista precisa de uma vitória para garantir sua vaga nas quartas de final. Caso contrário, terá de torcer para o Palmeiras não vencer a Ponte Preta. O técnico Léo Condé vai manter a base que faz boa campanha até aqui na competição.Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS X NOVORIZONTINO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 9/5/2021, às 16hÁrbitro: Luiz Flávio de OliveiraAssistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Alex Ang RibeiroVAR: José Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Matheus Donelli; Bruno Méndez, Léo Santos, Gil e Fábio Santos; Camacho e Roni; Gustavo Mosquito, Vitinho e Mateus Vital; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

Desfalques: Cantillo (lesão na coxa), Guilherme Biro (lesão na coxa); Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).Pendurados: Otero, Gabriel, Luan e CauêPoupados: Cássio, João Victor, Jemerson, Raul Gustavo, Lucas Piton, Fagner, Gabriel, Ramiro, Luan, Otero e Cauê.

NOVORIZONTINO

Giovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Reverson; João Pedro, Léo Baiano, Danielzinho e Cléo Silva; Douglas Baggio e Jenison. Técnico: Léo Condé.