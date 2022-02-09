futebol

Corinthians x Mirassol: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao duelo do Paulistão

LanceNet

09 fev 2022 às 19:33
Em situações similares no Campeonato Paulista, Corinthians e Mirassol se enfrentam na quinta-feira (10), às 21h30, na Neo Química Arena, pela quinta rodada do estadual.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Ainda sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro, o Timão vai em busca da segunda vitória consecutiva no Paulistão. Apenas o zagueiro Robson Bambu e o lateral Bruno Melo não foram relacionados.
O Corinthians lidera o Grupo A do estadual, que ainda conta com Inter de Limeira, Guarani e Água Santa.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão
No outro lado, a equipe de Eduardo Baptista busca manter a invencibilidade no Paulistão, pois soma duas vitórias e dois empates. Com oito pontos, o Leão é o vice-líder do Grupo C, que conta com Palmeiras, Ituano e Botafogo SA.
O Mirassol jamais venceu o Corinthians fora de casa em duelos pelo Campeonato Paulista. São 11 jogos, com sete vitórias do Timão e quatro empates.
CORINTHIANSLocal: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 10/2/2022 (quinta-feira), às 21h35 (de Brasília)Árbitro: Raphael ClausAssistentes: Daniel Luís Marques e Mauro André de FreitasVAR: Thiago Duarte Peixoto e Vitor Carmona MetestainOnde acompanhar: HBO Max
CORINTHIANSCássio, Fagner, Gil, João Victor e Piton (Fábio Santos); Cantillo, Giuliano (Renato Augusto) e Paulinho; Willian, Jô e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázaro
Desfalques: Robson Bambu (não inscrito) e Bruno Melo (problemas pessoais)
MIRASSOLDarley, Rodrigo Ferreira, Thalisson Kelven, Rayan e Pará; Luís Oyama, Neto Moura, Rafael Silva e Negueba; Zeca e Fabrício. Técnico: Eduardo Baptista
Desfalques: -
Gustavo Silva em ação na última partida entre Corinthians e Mirassol (Foto: Agência Corinthians)

