futebol

Corinthians x Ituano: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Timão fará último laboratório antes de estreia na Sul-Americana, enquanto Galo de Itu não vence há três partidas...

Publicado em 17 de Abril de 2021 às 21:25

LanceNet

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians
Corinthians e Ituano se enfrentarão na noite deste domingo (18), às 22h, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Paulistão, ambos em má fase.
O Timão vem de uma derrota e um empate em casa, além de não estar jogando bem, o que incomoda a torcida, a ponto da Gaviões da Fiel, principal uniformizada corintiana, emitir uma nota neste sábado (17) pedindo a demissão do técnico Vagner Mancini.
Do outro lado, o time de Itu, que tem o técnico mais longevo do Brasil, Vinicius Bergantim, que assumiu o posto que era de Renato Gaúcho, demitido no Grêmio na última semana, vem de três resultados negativos, o que fez com que a sua equipe caísse para a lanterna do grupo C. >> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
CORINTHIANS X ITUANO
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e horário: 18 de abril de 2021, às 22hÁrbitro: Edina Alves BatistaAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Daniel Luis MarquesÁrbitro de Vídeo: Flavio Rodrigues de SouzaOnde acompanhar: Premiere, Tempo Real do LANCE! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
CORINTHIANS
Cássio; João Victor, Jemerson, Raul Gustavo e Lucas Pitón; Xavier e Camacho; Léo Natel, Luan e Otero; Jô. Técnico: Vagner Mancini.
Desfalques: Mateus Vital (recuperação de artroscopia) e Guilherme Biro (lesão na coxa), Danilo Avelar, Ruan Oliveira e Gustavo Mantuan (cirurgia no joelho).Pendurados: Cauê e Otero
ITUANO
Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik, Fillipe Soutto e Branquinho; Fernandinho, Iago Dias e Bruno Lopes. Técnico: Vinicius Bergantim
Desfalques: -Pendurados: Jeferson

