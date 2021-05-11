Corinthians x Inter de Limeira: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Corinthians e Inter de Limeira abrem a fase quartas de final do Campeonato Paulista, nesta terça-feira (11), às 16h, na Neo Química Arena, em Itaquera. Líder e vice-líder do grupo A do Estadual, se enfrentam na casa corintiana em busca de uma vaga na semifinal do torneio.

Favorito, o Timão vive uma sequência intensa de jogos. O time venceu o Novorizontino por 2 a 1, no domingo (9), com o time recheado de reservas, treiou nesta segunda-feira (10), a tarde, e já tem compromisso novamente nesta terça-feira (11). E o duelo contra o time de Limeira será a primeira "decisão" corintiana na semana, já que daqui dois dias, na quinta-feira (13), o Alvinegro do Parque São Jorge enfrenta o Peñarol, no Uruguaio, pela quarta rodada do grupo E, da Copa Sul-Americana, partida que define a sobrevivência do Corinthians na competição continental.

Do outro lado, a Inter vive um Paulistão de extremos. Com seis vitórias e sei derrotas, em 12 jogos, o time do interior paulista busca surpreender o Timão, fora de casa. Contudo, o técnico Thiago Carpini terá as baixas importates do lateral-direito Matheus Alexandre e do atacante Thiaguinho, que pertencem ao Corinthians e serão desfalques por força ce contrato. >> Confira a tabela do Paulistão e simule a fase final

CORINTHIANS X SÃO PAULO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data e horário: 10 de maio de 2021, às 16hÁrbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Luís MarquesArbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do AmaralOnde acompanhar: Globo SP, SporTV, Premiere, Tempo Real do L! e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; João Victor, Jemerson e Raul; Fagner, Gabriel, Ramiro e Lucas Piton; Luan e Otero; Cauê. Técnico: Vagner Mancini

Desfalques: Danilo Avelar e Mantuan (lesão ligamentar no joelho); Guilherme Biro e Ruan Oliveira (transição física); Cantillo (lesão muscular)

Pendurados: Gabriel, Luan, Otero e Cauê

INTER DE LIMEIRA

Jefferson Paulino; Balardin, Renan Fonseca, Thalisson e Rafael Santos; Deivid, Igor Henrique e Rondinelly; Felipe Saraiva, Roger e Welinton Torrão (Bruno Xavier). Técnico: Thiago Carpini

Desfalques: Matheus Alexandre e Thiaguinho (cláusula contratual, pois pertencem ao Corinthians)