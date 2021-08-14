Corinthians x Ceará: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Neste domingo, às 16h, Corinthians e Ceará se enfrentam pela 16ª rodada do Brasileirão-2021, na Neo Química Arena. Enquanto o Vozão vem de uma invencibilidade de 11 jogos na temporada, o Timão busca voltar a vencer dentro de sua casa depois de quatro jogos. Já em relação aos times, os paulistas terão uma estreia importante, já os nordestinos terão desfalques.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Depois de uma sequência de duas partidas sem vitória, o Corinthians quer retomar o caminho da arrancada no Brasileirão e para isso precisa derrubar o seu pior momento na Neo Química Arena. Para isso, Sylvinho terá no banco a possibilidade de utilizar Renato Augusto pela primeira vez. O meia deve poder jogar no máximo 30 minutos para reforçar a equipe na segunda etapa.

Enquanto isso, o Ceará vem em boa fase no campeonato, com campanha consistente, não é à toa que está há 11 partidas sem ser derrotado na temporada. Diante do Timão, porém, o técnico Guto Ferreira terá desfalques importantes, como Vina, suspenso, além de Klaus, Oliveira e João Ricardo entregues ao departamento médico. Gabriel Lacerda está de volta ao time.Veja todas as informações da partida:

CORINTHIANS x CEARÁ

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 14/8/2021, às 16hÁrbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa/PR)Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa/PR) e Rafael Trombeta (PR)VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)Onde acompanhar: Globo (SP, CE e PR), Premiere e em tempo real no LANCE!/Voz do Esporte

CORINTHIANS

Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Roni), Gabriel e Giuliano; Gustavo Mosquito, Adson e Jô. Técnico: Sylvinho.

Desfalques: -Pendurados: Roni, Cantillo, Gil, Marquinhos e Gabriel

CEARÁ

Richard; Buiú (Gabriel Dias), Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral, William Oliveira, Lima e Jorginho; Mendoza e Jael. Técnico: Guto Ferreira.