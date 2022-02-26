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Corinthians x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Paulistão

Timão está há quatro partidas sem perder e quer manter boa sequência diante do Massa Bruta em casa; adversário também vive bom momento no Estadual...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 15:30
O Corinthians recebe o Red Bull Bragantino neste domingo (27), às 11h, na Neo Química Arena em partida válida pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Timão está há quatro partidas sem perder e quer manter a boa sequência no torneio, mas terá a dura missão de enfrentar o vice-líder geral da tabela de classificação.
Veja o caminho do Corinthians no Campeonato Paulista 2022Este será o último jogo do Alvinegro sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro. Nos camarotes da arena, o recém-contratado Vítor Pereira marcará presença para assistir ao confronto. O comandante português chegou ao Brasil neste sábado.
Recuperado das dores no joelho esquerdo, o atacante Jô foi relacionado, assim como o meio-campista Gabriel Pereira, recuperado de Covid. O lateral-direito Fagner e o zagueiro Gil, preservados do último jogo, também estão de volta. O desfalque é Xavier, que tem uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.
O Corinthians vem de um empate por 1 a 1 com o Botafogo, em Ribeirão Preto, enquanto o Bragantino atropelou o Novorizontino fora de casa: 3 a 0.
Tanto o Timão, quanto o Massa Bruta, são líderes das suas chaves no Paulistão. O time alvinegro é o primeiro colocado do grupo A, enquanto o clube de Bragança encabeça o grupo E, que também tem o Santos. O confronto válido pela nona rodada da competição estadual terá transmissão somente no Pay Per View, tanto do Premiere, do Grupo Globo, quanto do Paulistão Play, plataforma da Federação Paulista de Futebol.
Confira as informações da partida:
CORINTHIANS x RED BULL BRAGANTINO
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)Data/Horário: 27/2/2022 (domingo), às 11h (de Brasília)Árbitro: Thiago Luís ScarascatiAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Mauro André de FreitasVAR: Péricles Bassols Pegado CortezOnde acompanhar: Premiere e Paulistão Play
CORINTHIANS​Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho, Giuliano e Renato Augusto; Willian e Róger Guedes. Técnico: Fernando Lázado.
Desfalque: Xavier (lesão no músculo posterior da coxa esquerda)
RED BULL BRAGANTINO
Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Artur, Alerrandro e Leandrinho. Técnico: Maurício Barbieri.
Crédito: CorinthianseBragantinoseenfrentamnestedomingo,às11h(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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