Corinthians x Atlético-GO, adiado na 1ª rodada, já tem data para acontecer

O Corinthians já sabe quando deixará de ter um jogo a menos do que a maioria dos concorrentes no Campeonato Brasileiro de 2020. Já que a CBF anunciou nesta terça-feira a nova data para o duelo com o Atlético-GO, pela 1ª rodada da competição nacional. A nova data está marcada para o dia 1º de outubro.A partida, que marcaria a estreia do Timão no Brasileirão-2020, foi adiada por conta da participação corintiana na final do Paulistão-2020. No dia 8 de agosto, fim de semana do início do campeonato nacional, Tiago Nunes e seus comandados estavam disputando a decisão do estadual contra o Palmeiras, que levou a melhor na disputa de pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal.
Agora, mesmo diante do calendário apertado, a CBF encaixou uma data para o jogo no dia 1º de outubro, uma quinta-feira, às 20h, na Arena Corinthians. O confronto está marcado para depois de completada a 12ª rodada do Brasileirão, que só terá o seu encerramento em fevereiro de 2021.
Antes disso, porém, o Corinthians se preocupa com o seu próximo compromisso na competição, que será nesta quarta-feira, na Arena em Itaquera, às 21h30, diante do Coritiba, pela quarta rodada do campeonato. Até aqui, o Timão disputou dois jogos, empatou um com o Grêmio e perdeu outro, para o Atlético-MG, somando apenas um ponto em seis possíveis.