Corinthians x Atlético-GO, adiado na 1ª rodada, já tem data para acontecer

O Corinthians já sabe quando deixará de ter um jogo a menos do que a maioria dos concorrentes no Campeonato Brasileiro de 2020. Já que a CBF anunciou nesta terça-feira a nova data para o duelo com o Atlético-GO, pela 1ª rodada da competição nacional. A nova data está marcada para o dia 1º de outubro.A partida, que marcaria a estreia do Timão no Brasileirão-2020, foi adiada por conta da participação corintiana na final do Paulistão-2020. No dia 8 de agosto, fim de semana do início do campeonato nacional, Tiago Nunes e seus comandados estavam disputando a decisão do estadual contra o Palmeiras, que levou a melhor na disputa de pênaltis, após 1 a 1 no tempo normal.