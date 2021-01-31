Corinthians x Athletico-PR é adiado; confira o calendário do Timão até o término do Brasileirão-2020

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A CBF alterou a data e o horário do duelo do Corinthians com o Athletico-PR, pela 35ª rodada do Brasileirão-2020. A partida, que seria às 16h, no dia 7 de fevereiro, passou para o dia 10, às 21h30. A mudança se deu por conta de um pedido da Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Diante dessa alteração, o Timão terá uma semana cheia para se preparar entre os próximos compromissos. Na próxima quarta-feira, dia 3 de fevereiro, o Alvinegro recebe o Ceará, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileiro. E sete dias depois enfrenta o Furacão, também na Arena, no jogo adiado.

Vale lembrar que neste domingo o Corinthians enfrentaria o Santos, pela 33ª rodada, mas como o rival disputou a final da Copa Libertadores no último sábado, o clássico foi adiado para o dia 17 de fevereiro, às 19h, na Vila Belmiro.

Confira o calendário do Timão para o restante do Brasileirão-2020:

3/2 - 21h30 - Corinthians x Ceará - 34ª rodada - Neo Química Arena10/2 - 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - 35ª rodada - Neo Química Arena14/2* - Flamengo x Corinthians - 36ª rodada - Maracanã​17/2 - 19h - Santos x Corinthians - 33ª rodada - Vila Belmiro​21/2* - Corinthians x Vasco - 37ª rodada - Neo Química Arena​24/2* - Internacional x Corinthians - 38ª rodada - Beira-Rio