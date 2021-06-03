Corinthians vira a partida no último lance e bate o São Paulo por 2 a 1 pelo Brasileirão Feminino

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Nesta quinta-feira (3), São Paulo e Corinthians se enfrentaram pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. Em um clássico eletrizante, o Timão saiu com a vitória após virar o placar no último lance da partida, vencendo o jogo por 2 a 1 e se colocando na liderança da competição.VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO!

Logo no começo do jogo, que foi disputado no CFA Laudo Natel, em Cotia, o time da casa, o São Paulo, abriu o placar.

Aos 14 minutos de jogo, Duda, jogando com a camisa 10, recebeu um belo lançamento de Carol, driblou a goleira Natascha e empurrou para o fundo do gol, colocando o Tricolor na frente no Majestoso.

A partida seguiu e o Corinthians correu atrás do prejuízo. A resposta, porém, veio apenas no segundo tempo. Aos 12 minutos da etapa final, Andressinha ficou com um rebote, clareou e bateu para o fundo do gol para empatar o jogo.

Com muita rivalidade em campo e o empate no placar, o jogo ficou muito disputado. As duas equipes se abriram e buscaram o gol da vitória, mas o time do Tricolor sentiu fisicamente e começou a tomar bastante pressão das rivais no final da partida.

A pressão foi tanta que, aos 50 minutos, no último lance do jogo, em jogada pela esquerda, com Tamires, Vic recebeu um bom passe e bateu cruzado, a bola sobrou para Miriã, que chutou para uma boa defesa de Carla, mas, no rebote, Gabi Nunes mandou para o fundo da rede e decretou a vitória do Corinthians pelo placar de 2 a 1. Com os três pontos conquistados no Majestoso, o Corinthians seguiu na liderança do Campeonato Brasileiro, com 31 pontos conquistados em 12 partidas. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, neste domingo (6), às 20h, no Parque São Jorge.