futebol

Corinthians viaja para maratona em Volta Redonda; confira os relacionados

Mosquito e Léo Natel voltaram a compor relação corintiana após desfalcar o clube nos últimos quatro jogos...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 21:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 21:48
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
O elenco do Corinthians viajou para a cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira (22). Nesta terça-feira (23), o Timão encara o Mirassol, às 21h, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, e o Retrô-PE, na sexta-feira (26), às 21h30, pela segunda fase da Copa do Brasil. Ambos os jogos acontecerão no estádio Raulino de Oliveira. Integraram a delegação corintiana os atacantes Gustavo Mosquito e Léo Natel, que se recuperaram de lesão e participaram dos dois últimos treinamentos com o elenco corintiano, nos últimos domingo (21) e segunda-feira (22). A dupla desfalcou o Timão nos quatro últimos compromissos do clube.
Por sia vez, o artilheiro do Corinthians na temporada, o meia Mateus Vital, está fora dos compromissos na cidade fluminense. O atleta passará por uma artroscopia no joelho, em São Paulo, nesta quarta-feira (24).
Além de Vital, desfalcam o Timão os zagueiros Léo Santos e Danilo Avelar e os meias Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira, todos entregues ao Departamento Médico.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos
Confira os relacionados do Corinthians para a viagem à Volta Redonda
Goleiros: Cássio, Guilherme Castellani e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas PitonZagueiros: Bruno Méndez, Gil, Jemerson, João Victor e Raul GustavoMeio-campistas: Camacho, Cantillo, Cazares, Gabriel, Gabriel Pereira, Luan, Matheus Araújo, Otero, Ramiro, Vitinho e XavierAtacantes: Cauê, Gustavo Mosquito, Jô, Léo Natel, e Rodrigo Varanda

