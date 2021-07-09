Corinthians viaja para Fortaleza e volta a treinar neste sábado; Cantillo tem lesão leve e deve poder jogar

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na última quinta-feira, o Corinthians deu sequência em sua jornada de duas partidas consecutivas fora de casa. A delegação dormiu em Chapecó e nesta sexta viaja para Fortaleza, onde joga no próximo domingo. Cantillo, que saiu de campo com dores no tornozelo, vem fazendo tratamento e não preocupa, e deve estar à disposição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com a série de jogos como visitante, o Timão se programou para não voltar para São Paulo entre um compromisso e outro, por isso levou 26 jogadores para Chapecó e já vai emendar viagem para o Ceará. Dessa forma, a programação para esta sexta-feira prevê descanso para os atletas e o voo para a capital cearense. Parte do grupo treinou na Arena Condá, logo após a vitória.

Quem trabalha nesta sexta é o volante Cantillo, que sofreu uma entorse no tornozelo direito no início do segundo tempo da vitória sobre a Chape e precisou ser substituído. Já no banco ele iniciou a aplicação de gelo local e segue fazendo fazendo tratamento intensivo. O colombiano tem sido reavaliado pelo departamento médico e não preocupa, uma vez que sua lesão é considerada leve, podendo até participar do treino e jogar no domingo.

É possível que para Cantillo atuar, ele seja preservado do trabalho com o grupo, que acontece no CT do Ceará, na tarde deste sábado. Será o único treinamento de Sylvinho em preparação para o duelo com o Fortaleza, neste domingo, às 20h30, no Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão-2021.