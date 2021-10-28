Corinthians vence o XV de Jaú pelo Paulistão sub-20 e segue na liderança

Crédito: Anderson Rodrigues/Ag. Corinthians

Na tarde desta quinta-feira, a equipe sub-20 do Corinthians entrou em campo para mais um desafio pelo Paulistão da categoria. No Estádio Zezinho Magalhães, o Timãozinho visitou a equipe do XV de Jaú, em partida válida pela 3ª rodada da 2ª fase da competição, e saiu vitorioso pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Giovane, que treinou com o profissional nesta semana.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Com a vitória, o Alvinegro segue invicto e líder do grupo 14 da segunda fase do Paulistão, com nove pontos conquistados. Até o momento, são três jogos e três vitórias, com sete gols marcados e nenhum sofrido.

A primeira etapa começou com muita disputa de bola entre as equipes e sem lances perigosos. Aos poucos, o Corinthians tomou a iniciativa de ir para o campo de ataque e conseguiu criar algumas oportunidades, mas sem êxito em gols. Sendo assim, a partida foi para o intervalo com 0 a 0 no placar.O segundo tempo começou com o Corinthians buscando abrir o placar do jogo. Aos 10 minutos, Cauê foi lançado dentro da área e tentou a finalização, que parou no goleiro adversário. No rebote Matheus Araújo finalizou e Giovane aproveitou para empurrar para o fundo do gol e abrir o placar para o Timão.

Aos 36 minutos, quase o segundo gol corintiano. Cauê aproveitou o rebote de escanteio dentro da área e finalizou para o gol. Porém, o defensor do XV de Jáú tirou a bola na linha, impedindo a ampliação da vantagem corintiana.

Sem outra grande chance, a partida foi encerrada com vitória alvinegra por 1 a 0 e a liderança do grupo 14 da segunda fase do Paulistão garantida.

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