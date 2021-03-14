Corinthians vence o São Caetano e abre vantagem na ponta do Grupo A

Crédito: Leo Lima / ADSC

O Corinthians venceu o São Caetano por 1 a 0 na noite deste domingo, no Anacleto Campanella, pelo fechamento da quarta rodada do Campeonato Paulista. O gol da partida foi marcado por Bruno Méndez, no fim do primeiro tempo. Com o resultado, o Timão permanece invicto e na liderança do Grupo A, com oito pontos, agora três a mais do que o segundo colocado Santo André, que perdeu para o Red Bull Bragantino. Já o Azulão segue sem marcar nem sequer um gol na competição e está na lanterna do Grupo D, com apenas um ponto.

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Pode ter sido o último jogo antes da pausa no Paulistão em razão da pandemia do coronavírus. A Federação Paulista de Futebol ainda tentará nesta segunda-feira conversar com o governo do estado para o campeonato continuar. O próximo compromisso do Corinthians está marcado para quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Salgueiro.

São Caetano assusta no início

Nos primeiros 15 minutos, o São Caetano chegou com perigo duas vezes. Logo aos dois, Cássio salvou o Corinthians após chute da entrada da área de Gui Castro. Depois, Lucas Dias subiu para cabecear e viu a bola passar perto do gol adversário.

Corinthians abre o placar

Após as primeiras chances do São Caetano, o jogo ficou morno. O Corinthians, ainda cheio de desfalques, sofria para criar boas jogadas. A equipe concentrava os lances pelo lado direito, porque na esquerda o zagueiro Bruno Méndez atuou improvisado e não tem características ofensivas.

Quando o primeiro tempo parecia caminhar para terminar sem gols, o Corinthians abriu o placar aos 41 minutos. Otero cobrou escanteio e Bruno Méndez mandou de cabeça no cantinho da meta defendida por Luiz.

Segundo tempo segue sem emoção

O começo do segundo tempo foi igual à maior parte da etapa inicial: morno. O São Caetano mostrou novamente por que ainda não conseguiu balançar a rede nestes primeiros jogos do Paulistão. O Azulão tinha muitas limitações ofensivas e Cássio praticamente só assistiu à partida. Aos 13 minutos, o técnico Wilson Júnior resolveu fazer três substituições de uma vez, mas as mudanças não surtiram efeito.

O Corinthians, por sua vez, estava longe de ter boa atuação, mas chegou com perigo com Luan, que cabeceou em cima do goleiro Luiz. O técnico Vagner Mancini fez mudanças a partir da segunda metade da etapa final que também não mudaram o panorama do jogo. Ao menos, o Timão conseguiu a vitória e abriu três pontos de vantagem na liderança do Grupo A.

FICHA TÉCNICA

SÃO CAETANO X CORINTHIANS

Local: Anacleto Campanella, em São Caetano (SP).Data e hora: 14 de março de 2021, às 19h.Árbitro: Douglas Marques das Flores.Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Vladimir Nunes da Silva.Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.Gol: Bruno Méndez, aos 41 do primeiro tempo (0-1).Cartões amarelos: Charles, Fagner e Gabriel.

SÃO CAETANO: Luiz; Tony, Lucas Dias (Polidoro aos 13'/2T), Carlos Alexandre e Daciel (Neto, aos 41'/2T); Luiz Felipe, Charles e Diego Cardoso; William (Guilherme Pira aos 13'/2T), Gui Castro (Marcinho aos 13'/2T) e Carlinhos (Emerson Lima, aos 24'/2T). Técnico: Wilson Júnior.