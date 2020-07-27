Corinthians vence o Oeste e se classifica para as quartas do Paulista

A missão que era considerada impossível foi cumprida. O Corinthians venceu o Oeste por 2 a 0, na tarde deste domingo (26), na Arena Barueri e se classificou às quartas de final do Paulistão, contra o Red Bull Bragantino. Danilo Avelar e Ederson marcaram os gols do Timão, que também contou com o triunfo do São Paulo sobre o Guarani, por 3 a 1.
Agora, o Timão tem pela frente o Red Bull Bragantino, ainda sem data e horário definido. Já o Oeste amargou o rebaixamento para a segunda divisão paulista.
Primeiro TempoApesar de precisar do resultado, o Corinthians começou lento na partida. Com o meio-campo parado e sem criatividade, a equipe não conseguia fazer a bola chegar a Mauro Boselli. Com isso, quem levou mais perigo foi o Oeste. Lutando contra o rebaixamento, o clube de Barueri assustou nos contra-ataques.
Mazinho, aos sete minutos e Eder Sciola, aos 17, levaram perigo ao gol de Cássio, que fez duas defesas. O Timão, parecia desinteressado no jogo e não finalizou uma vez sequer até os 47 minutos. Para piorar, Boselli e Everaldo saíram machucados, para as entradas de Mateus Vital e Janderson, respectivamente.
Mas, veio a tão importante bola parada. Aos 47 minutos, em falta cobrada do lado esquerdo, Luan cruzou na medida para Danilo Avelar, que desviou na saída do goleiro Glauco e abriu o placar para o Timão. Resultado que ainda não classificava o time, por conta do empate entre Guarani e São Paulo.
Segundo Tempo
A segunda etapa começou com o Timão mais ligado no jogo, levando perigo ao Oeste, que apenas se defendia. Porém, quem levou perigo pela primeira vez na segunda etapa foi o clube do interior. Aos nove minutos, Éder Sciola cruza forte da direita, Avelar escorregou na área, mas Bruno Lopes chutou de primeira para fora.
Na sequência, aos 13 minutos, Ederson recebeu na direita e cruzou na área. A bola sobrou para Mateus Vital, que chutou de bicicleta, mas parou no goleiro.
O jogo ficou morno e aos 34 minutos, Vital arriscou de fora da área, mas a bola subiu demais e nem assustou o goleiro Glauco. No lance seguinte, Marlon fez falta dura em Fagner e foi expulso. Com isso, o Oeste passou a ter dez jogadores em campo
Com um ritmo bem abaixo, e o Oeste não oferecendo perigo, o Corinthians marcou o segundo gol aos 46 e confirmou a classificação às quartas de final do Paulistão. O volante Éderson, mandou um torpedo de fora da área e balançou as redes. Classificação heroica e merecida do Timão.
FICHA TÉCNICA
OESTE 0 X 2 CORINTHIANSCampeonato PaulistaLocal: Arena Barueri, Barueri, SPData: 26 de julho de 2020 (domingo)Horário: 16h (de Brasília)Árbitro: Luiz Flávio de OliveiraAssistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Luiz Alberto Andrini NogueiraGols: Danilo Avelar, Éderson (Corinthians)Cartões amarelos: Marlon (Oeste); Danilo Avelar (Corinthians)Cartão vermelho: Marlon (Oeste);
OESTE: Glauco; Eder Sciola, Sidimar, Renan e Salomão (De Paula); Betinho, Matheus Oliveira (Kauã Jesus), Mazinho (Tite) e Bruno Lopes (Welliton); Marlon e Bruno Paraíba (Bruno Gonçalves).Técnico: Renan Freitas
CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel e Camacho (Éderson); Ramiro (Sidcley), Luan (Matheus Davó) e Everaldo (Janderson); Mauro Boselli (Mateus Vital).Técnico: Tiago Nunes