Corinthians vence o Cresspom no Brasileiro Feminino e cola no líder

Pelo Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians venceu o Cresspom por 3 a 0 na tarde deste domingo (15), fora de casa, e assumiu provisoriamente a vice-liderança da competição, com 21 pontos. Os gols foram marcados por Bruna Amarante (contra), Andressa e Gabi Portilho.

GALERIA >Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresCom mais uma vitória, o time mantém a invencibilidade no Brasileirão. Até aqui, foram seis vitórias e três empates em nove jogos, e é o único que ainda não perdeu nesta edição do torneio.

O primeiro gol do Corinthians saiu aos 21 minutos do primeiro tempo, após jogada trabalhada por Giovanna Campiolo, Tamires e Juliete. No fim, Andressa ampliou o marcador fora de casa. Na etapa final, não demorou para que Gabi Portilho desse números finais ao duelo.

O Internacional ainda pode recuperar a segunda posição na tabela. Para isso, precisa vencer o Cruzeiro, nesta segunda-feira (16), às 17h30.