Corinthians vence o Bahia e se classifica antecipadamente no Brasileiro Feminino

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag. Corinthians

Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians venceu o Bahia por 2 a 0, na Fazendinha, no último domingo, e se manteve na liderança isolada da competição. Além disso, o resultado garante a vaga para a próxima fase de forma antecipada. Poliana e Jheniffer marcaram os gols do Timão.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

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Pressionando as adversárias desde o primeiro minuto de jogo, as alvinegras fizeram parecer que o gol que inauguraria o placar seria uma questão de tempo. Pelos dois lados, o Corinthians atacava e criava chances, inclusive com uma bola no travessão de Gabi Portilho.

Assim, aos 38 minutos, Ingryd pegou sobra de bola pela esquerda, deu um giro que deixou todo o sistema defensivo do Bahia desmontado e invadiu a área. Já lá dentro da defesa adversária, ela rolou para o meio, onde Gabi Zanotti fez o corta-luz e Poliana bateu de chapa para abrir o placar.No lance seguinte, a árbitra Adeli Mara Monteiro marcou um pênalti controverso para as adversárias, alegando toque no braço de Gabi Nunes. Porém, as visitantes não aproveitaram a chance de empatar a partida, desperdiçando a penalidade com um chute para fora.

Na segunda etapa, o Timão seguiu apertando a defesa adversária, transformando o jogo em um "ataque contra defesa". Dessa forma, aos 25, Andressinha cobrou escanteio na cabeça de Jheniffer, que aumentou.

Nem mesmo a expulsão, também bastante reclamada pelas alvinegras, de Gabi Portilho fez o Corinthians perder o controle do jogo. O Timão ainda teve chances de ampliar, mas o placar não se alterou até o apito final.