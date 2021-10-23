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futebol

Corinthians vence nos pênaltis e conquista torneio sub-15 em BH

Timão empatou sem gols com o Cruzeiro no tempo normal e saiu vitorioso nas penalidades para levar o título da BH Cup. Alvinegro faturou a taça de forma invicta...
LanceNet

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Publicado em 

23 out 2021 às 15:20

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 15:20

Crédito: Carlos Santana/Portal da Base Brasil
A equipe sub-15 do Corinthians conquistou a BH Cup de forma invicta, na manhã deste sábado, diante do Cruzeiro, na Toca da Raposa. O Timãozinho empatou com o adversário, sem gols, e levou a melhor nos pênaltis por 4 a 3.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em grande atuação, o time comandado por Ramon Lima controlou o jogo, finalizando muitas vezes com perigo, mas ficou no empate no tempo normal.
Na disputa de pênaltis, os Filhos do Terrão saíram atrás mas tiveram total frieza para reverter o placar e garantir o título. Os gols foram marcados por Bahia, Beto, Guilherme e Gabriel Ramos, que foi o responsável pela última cobrança depois de o goleiro Cauã defender a primeira batida da Raposa nas alternadas.Escalação do Corinthians: Cauã, Pelegrin, William, Yago, Kaio, Bahia, Yuske, Beto, Pedrinho, Guilherme e Juninho. Suplentes: Bizzon, Vitinho, Augusto, Gabriel, Calebe e Gabriel Nóbrega. Técnico: Ramon Lima.
A BH Cup foi realizada no CT cruzeirense, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Além do Timão, participaram da disputa Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, América-MG e Atlético-MG.
Confira os duelos do Corinthians na BH Cup:
18/10 - Cruzeiro 2 x 2 Corinthians19/10 - Corinthians 3 x 1 Atlético-MG20/10 - América-MG 1 x 2 Corinthians
Semifinal - 22/10 - Corinthians 5 x 0 Fluminense
Final - 23/10 - Corinthians 0 (4) x (3) 0 Cruzeiro

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