Corinthians vence no Sub-15 e Sub-17 pelo Campeonato Paulista

Os times sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo na manhã deste sábado (30), pela quarta rodada do Campeonato Paulista das suas respectivas categorias, e ambos venceram o Juventus da Mooca, na Fazendinha. O time sub-15 entrou em campo primeiro, às 9h, e venceu o Moleque Travesso por 2 a 1, gols marcados pelo meia Luiz e o atacante Kauã.
Já o sub-17, iniciou a sua partida contra o Juventus as 11h, e bateu o adversário com mais facilidade, vencendo por 3 a 0, com os tentos anotados pelos meias Guilherme Henrique e Alex, que entrou no segundo tempo, e o atacante Juninho.
Inclusive, o técnico Guilherme Dalle Déa levou a campo um time alternativo para a partida desta manhã, já que nesta quinta-feira (5), às 19h, o Timãozinho entra em campo contra o Sport, em casa, pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17.
Mesmo com o ‘mistão’, a garotada corintiana não tomou conhecimento do Juventus e segue invicta no Paulistão Sub-17, com três vitórias e 14 gols marcados em três jogos, média de 4,6 por jogo – antes o Corinthians havia vencido o Grêmio Osasco e o Metropolitano.
O sub-15 corintiano também vem em boa fase, com três triunfos em três jogos e lidera a sua chave no Estadual.
O próximo compromisso do clube alvinegro na categoria será no próximo sábado (7), às 9h, contra o Audax, em Osasco.
No mesmo dia, o sub-17 também encara os vermelhos, às 11h.