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futebol

Corinthians vence jogo no Paulistão Sub-15, mas perde no Sub-17

Times da base enfrentaram o Audax, em Osasco, neste sábado...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 16:04
Caiu a invencibilidade do Corinthians no Campeonato Paulista Sub-17. Na manhã deste sábado (7), os meninos do Timão perderam por 1 a 0 para o Audax, em Osasco, pela competição estadual. Em compensação, o sub-15, que entrou em campo primeiro, goleou os mandantes por 4 a 0.
> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoAs duas equipes do Corinthians defendiam a invencibilidade nas suas categorias. A garotada do sub-15 manteve, em jogo que começou às 9h, no estádio prefeito José Liberatti.
A vitória foi construída com dois gols de Molina, um de Miguel e outro de Gui Negão.
Depois, às 11h, o sub-17 entrou com uma escalação alternativa, até mesmo com o técnico, já que Vinícius Marques, do sub-16 é quem esteve na beirada do campo, ao invés de Guilhermes Della Dea, responsável pelo time em questão.
O gol da derrota corintiana aconteceu ainda no primeiro tempo, e a equipe alvinegra não teve forças para virar o resultado na etapa final.
Tanto o time sub-15, quanto o sub-17 do Corinthians voltam a campo no próximo sábado (14), novamente jogando no Liberatti, mas dessa vez contra o Grêmio Osasco.
Crédito: MolinadeushoweCorinthiansgoleouoAudax,emOsasco,pelosub-15(Foto:RodrigoGazzanel/Ag.Corinthians

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