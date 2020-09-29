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futebol

Corinthians vai à Justiça para não pagar meia-entrada e pede devolução

Timão solicita que o valor que deixou de arrecadar nos últimos cinco anos com as meias-entradas seja ressarcido pelo Governo Federal...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 11:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 set 2020 às 11:56
Crédito: Divulgação/Corinthians
O Corinthians recorreu à Justiça para pedir o fim da obrigatoriedade da venda de meia-entrada nos jogos como mandante. O benefício é concedido a idosos, deficientes, estudantes e jovens de 15 a 29 anos, conforme a lei federal de número 12.933/13. A informação inicial é do site Globo Esporte.com.
O clube entrou com uma ação na 14ª Vara Cível Federal de São Paulo e ainda pede ao Governo o ressarcimento dos valores que deixou de arrecadar nos últimos cinco anos, devido às vendas das meias-entradas, alegando que o acesso ao esporte e ao lazer é obrigação do Estado e que o Poder Público não oferece nenhum estímulo ou incentivo aos clubes.A Justiça determinou que o Corinthians calculasse esse valor, mas a quantia ainda não foi apresentada. Dessa forma, o Time do Parque São Jorge segue as medidas tomadas por Flamengo e São Paulo, recentemente. Assim como os rivais, o Timão alega que a venda de ingressos com 50% de desconto prejudica a manutenção e o desenvolvimento econômico da instituição.A assessoria corintiana afirmou que o clube não é contrário à execução do benefício e que não vai parar de exercê-lo, desde que seja ressarcido.

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