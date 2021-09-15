Corinthians troca muitos passes, mas é um dos que menos finalizam no Brasileirão-2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians melhorou demais durante a disputa do Brasileirão-2021, tanto é que está na sexta posição na tabela. No entanto, com os reforços e com mais tempo de trabalho é possível vislumbrar voos maiores. Para descobrir os pontos que ainda precisam de aperfeiçoamento, o LANCE! buscou os números do Footstats, que mostram um time que gosta de trocar passes, mas que tem bastante dificuldade na criação de jogadas em comparação com os adversários.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Após 20 rodadas quase completas, já que alguns clubes ainda precisam cumprir jogos adiados, o Timão figura entre as quatro equipes que, em média, acertam mais passes na competição, atrás apenas de Atlético-MG, Santos e Flamengo, que têm por característica ficar mais com a bola. Além disso, esse quarteto é formado pelos únicos com índice superior a 400 passes por jogo.

Flamengo - 469,53 passes certos por jogoSantos - 452,05 passes certos por jogoAtlético-MG - 430,32 passes certos por jogoCorinthians - 407,85 passes certos por jogoAcontece que o Corinthians não consegue aproveitar esse volume de passes para criar jogadas de ataque. Quando recorremos aos números de finalizações, a equipe de Sylvinho é a terceira pior do campeonato neste momento com somente 9,4 chutes por partida. O time fica na frente apenas de Fluminense e Atlético-GO. O Flamengo, para se ter noção, finaliza 16 vezes por duelo.

Atlético-GO - 9,11 finalizações por jogoFluminense - 9,35 finalizações por jogoCorinthians - 9,40 finalizações por jogoLíder do ranking: Flamengo - 16 finalizações por jogo

Mas a dificuldade do Timão no ataque não se resume apenas no baixo número de finalizações, mas também na origem disse, que é na criação dessas oportunidades de gol. O Alvinegro é a segunda pior equipe no quesito "assistências para finalização" com média de apenas 6,5 por partida, melhor do que o Fluminense, que se encontra na lanterna desse ranking. O Flamengo, novamente, lidera a lista com 11,18 por jogo, o dobro do Corinthians.

Fluminense - 5,95 assistências para finalização por jogoCorinthians - 6,50 assistências para finalização por jogo​Atlético-GO - 6,58 assistências para finalização por jogoLíder do ranking: Flamengo - 11,18 assistências para finalização por jogo

Apesar de o setor defensivo parecer mais ajeitado do que o ofensivo, justamente por ter uma das três menores médias de gols sofridos do campeonato (0,85), é preciso ficar atento a uma estatística: a de finalizações sofridas. Atualmente, o Corinthians é o sexto time que mais recebe chutes neste momento da competição, com média de 12,10 por jogo.

Chapecoense - 15,25 finalizações sofridas por jogoRB Bragantino - 13,74 finalizações sofridas por jogoAthletico-PR - 13,47 finalizações sofridas por jogoAtlético-GO - 13,05 finalizações sofridas por jogoSport - 13,05 finalizações sofridas por jogoCorinthians - 12,10 finalizações sofridas por jogo