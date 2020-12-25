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futebol

Corinthians treina no dia de Natal e Cássio é confirmado como desfalque

Timão realizou trabalho intenso em preparação para a partida do próximo domingo, contra o Botafogo, fora de casa. Goleiro só voltará aos treinamentos na próxima segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

25 dez 2020 às 17:51

Publicado em 25 de Dezembro de 2020 às 17:51

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Na tarde desta sexta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal, o Corinthians não teve descanso. O elenco treinou, no CT Joaquim Grava, dando sequência na preparação para o confronto diante do Botafogo, no próximo domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Novidade foi a confirmação do desfalque de Cássio para a partida no Rio de janeiro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Relembre 20 momentos mais marcantes do Corinthians na década
O preparador físico Flávio de Oliveira comandou o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli). Depois, os atletas foram ao Campo 3 (Roberto Rivellino), onde o técnico Vagner Mancini promoveu uma atividade de cruzamentos e finalizações. Na sequência, o treinador corintiano organizou um trabalho tático com o grupo já de olho no duelo diante dos cariocas.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Assim, as informações são fornecidas pela assessoria do clube.O goleiro Cássio segue em repouso por conta do choque na cabeça sofrido no último jogo do Timão. Cumprindo o protocolo de concussão, o camisa 12 deverá voltar aos treinos somente na próxima segunda-feira, sete dias após a partida contra o Goiás. Ele será desfalque para enfrentar o Botafogo e só voltará a atuar em 2021, assim como Jonathan Cafú, em quarentena pela Covid-19. Em contrapartida, Cantillo está recuperado e vai reforçar o time.
Outro desfalque é Bruno Méndez, que levou o terceiro amarelo diante do clube goiano e está suspenso. Jemerson e Marllon concorrem pela titularidade. Um provável Corinthians para domingo é: Walter; Fagner, Marllon (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo (Gustavo Silva); Ramiro, Cazares e Otero; Jô.
Na manhã deste sábado, o Corinthians encerra a preparação para encarar o Botafogo. Após o treinamento, a equipe viaja ao Rio de Janeiro em voo fretado. Atualmente, o Timão ocupa a nona posição no Brasileirão com 36 pontos.

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