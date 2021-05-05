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Corinthians treina no CT da Seleção Peruana antes de enfrentar o Huancayo; confira provável escalação

Contra os rojosm Timão joga a manutenção das esperanças por classíficação a próxima fase da Copa Sul-Americana...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 20:30

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 20:30
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Visando o duelo contra o Sport Huancayo (PER), nesta quinta-feira (6), às 21h30, no Estádio Nacional do Peru, em Lima, pela terceira rodada do grupo E da Copa Sul-Americana, o elenco do Corinthians treinou na tarde desta quarta-feira (5), no Centro de Treinamento da Seleção Peruana.
A delegação corintiana chegou ao país da partida por volta das 23h (horário de Brasília) de ontem.
>> Confira a tabela da Copa Sul-Americana e simule os próximos jogosNa última atividade antes do confronto que pode definir o futuro corintiano na competição continental, o técnico Vagner Mancini fez uma atividade onde esboçou o time que iniciará o duelo contra os rojos.
O provável Corinthians tem: Cássio; João Victor, Gil e Raul; Fagner, Gabriel, Ramiro, Luan, Mosquito e Lucas Piton (Fábio Santos); Cauê.
Além do trabalho tático, o treinador corintiano promoveu um trabalho de bolas paradas defensivas e ofensivas.
As duas equipes que se enfrentarão nesta quinta-feira (6) ainda não venceram nesta Sul-Americana. O Timão empatou sem gols contra o River Plate (PAR), fora de casa, na primeira rodada da chave, e perdeu para o Penarol (URU), em Itaquera, na segunda. Já os peruanos perderam os seus dois jogos até aqui, para Peñarol, no Uruguai, por 5 a 1, e River Plate (PAR), no Peru, por 2 a 1.
Portanto, para o clube brasileiro a vitória é fundamental para seguir nutrindo a esperança da classifiação às oitavas de final, já que apenas os primeiros colocados de cada grupo avançarão.

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