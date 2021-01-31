Corinthians treina finalizações em preparação para encarar o Ceará

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Neste domingo, após um dia de descanso, o elenco do Corinthians se reapresentou, no CT Joaquim Grava, e deu sequência na preparação para mais um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, quando o Timão recebe o Ceará, em partida válida pela 34ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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A atividade do dia começou no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli). A equipe de preparação física montou circuitos de exercícios coordenativos, pliometria e tração. Todos os atletas passaram pelos circuitos e, no intervalo, fizeram uma atividade intensa de marcação em espaço reduzido.

Depois, no Campo 2 (José Ferreira Neto), o técnico Vagner Mancini organizou um treino de cruzamentos e finalizações. Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar os treinamentos in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de coronavírus. Sendo assim, as informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.

Alguns atletas que participaram da derrota do Timão, na última quinta-feira, diante do Bahia, realizaram trabalhos internos e não foram ao gramado.

Para enfrentar o Ceará, o Corinthians terá uma série de "reforços" em relação ao último jogo. Otero e Léo Natel, cumpriram suspensão e estão novamente à disposição, Ramiro, Luan, Everaldo, Matheus Davó, Guilherme e Walter, que tiveram um falso positivo para Covid-19, foram reintegrados ao elenco e já podem atuar nesta quarta-feira, caso Vagner Mancini queira relacioná-los.