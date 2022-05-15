Corinthians treina em Porto Alegre antes de embarcar para a Argentina

Após o empate por 2 a 2 com Internacional em Porto Alegre, o Corinthians iniciou na capital gaúcha sua preparação antes da viagem para a Argentina, onde enfrentará o Boca Juniors pela Copa Libertadores. O duelo está marcado para terça-feira (17), às 21h30, em La Bombonera.

GALERIA >Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público

TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresOs atletas que atuaram por mais de 45 minutos no sábado (14) permaneceram no hotel onde o time está hospedado para um trabalho regenerativo. Os demais foram à PUCRS, onde iniciaram os trabalhos com um aquecimento, seguido por um rondo.

Na sequência, o técnico Vítor Pereira comandou um enfrentamento em campo reduzido. Por fim, houve uma dinâmica de finalizações em diferentes situações de jogo.

Os jogadores que não viajaram a Porto Alegre também trabalharam no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. Houve treino no campo e também tratamento com a fisioterapia para os atletas que estão em recuperação de lesões.

A delegação corintiana viaja na tarde deste domingo (15) rumo à Argentina. Na tarde desta segunda-feira (16), no CT do San Lorenzo, o elenco fará o último treino preparatório para o duelo diante do Boca Juniors.