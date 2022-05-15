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futebol

Corinthians treina em Porto Alegre antes de embarcar para a Argentina

Delegação corintiana embarca na tarde deste domingo (15) para enfrentar o Boca Juniors...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 14:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 14:02
Após o empate por 2 a 2 com Internacional em Porto Alegre, o Corinthians iniciou na capital gaúcha sua preparação antes da viagem para a Argentina, onde enfrentará o Boca Juniors pela Copa Libertadores. O duelo está marcado para terça-feira (17), às 21h30, em La Bombonera.
GALERIA >Jogos do Corinthians na Neo Química Arena com a volta do público
TABELA> Veja os jogos do Corinthians na Copa LibertadoresOs atletas que atuaram por mais de 45 minutos no sábado (14) permaneceram no hotel onde o time está hospedado para um trabalho regenerativo. Os demais foram à PUCRS, onde iniciaram os trabalhos com um aquecimento, seguido por um rondo.
Na sequência, o técnico Vítor Pereira comandou um enfrentamento em campo reduzido. Por fim, houve uma dinâmica de finalizações em diferentes situações de jogo.
Os jogadores que não viajaram a Porto Alegre também trabalharam no CT Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. Houve treino no campo e também tratamento com a fisioterapia para os atletas que estão em recuperação de lesões.
A delegação corintiana viaja na tarde deste domingo (15) rumo à Argentina. Na tarde desta segunda-feira (16), no CT do San Lorenzo, o elenco fará o último treino preparatório para o duelo diante do Boca Juniors.
Crédito: CorinthiansvaienfrentaroBocaJuniorsnaterça-feira,pelaCopaLibertadores(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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