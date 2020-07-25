Corinthians treina de olho em rodada decisiva contra o Oeste no Paulistão

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O treinador Tiago Nunes comandou nesta sexta-feira o primeiro trabalho técnico de olho mo jogo contra o Oeste, que acontece neste domingo, às 16h, na Arena Barueri, e vale vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Caso vença sua partida, ainda dependerá do resultado do duelo entre Guarani e São Paulo, que acontece na Vila Belmiro, no mesmo horário.Após um trabalho regenerativo no dia anterior para os atletas que atuaram na maior parte do tempo durante a vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, na última quarta-feira, o elenco foi submetido a um trabalho técnico de passes e finalização, para, em seguida, serem orientados em um treinamento tático.

A atividade teve a participação ativa de Tiago Nunes, que a todo momento passou instruções sobre movimentação. O analista de desempenho Pedro Sotero foi responsável por passar um material em vídeo para o grupo e dar explicações. Vale lembrar que as informações são passadas pelo clube, já que os jornalistas não podem frequentar o CT, seguindo o protocolo de retomada.

Um provável formação do Corinthians para o duelo deste domingo é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, e Camacho; Ramiro, Luan e Everaldo; Boselli. Exatamente o mesmo time que iniciou o Dérbi. Cantilo, afastado por ter testado positivo para Covid-19, continua fora dos treinos.Pouco antes dos trabalhos, o atacante Boselli comentou a situação do Alvinegro após a vitória no último clássico e a expectativa na busca por uma classificação para a fase de mata-mata no Campeonato Paulista. Caso passe para as quartas de final, o Corinthians pegará o Red Bull Bragantino, como visitante.

- Nossa sensação é que temos que fazer a nossa parte, ganhar a partida e, obviamente, esperar depois o resultado da equipe do Guarani, mas sempre pensando no que temos que fazer nós, Corinthians, e melhorar muito o que cada um pode fazer dentro de campo - destacou o camisa 17, em entrevista à Corinthians TV.

Neste sábado pela manhã, o Timão faz seu último treinamento de preparação antes do duelo deste domingo. A atividade será no CT Joaquim Grava, onde os inscritos no estadual permanecem em concentração, respeitando o protocolo da Federação Paulista de Futebol para a continuidade do campeonato. O confinamento permanece até o término da participação do clube no torneio.