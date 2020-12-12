futebol

Corinthians treina bolas paradas na véspera do duelo contra o São Paulo

Vagner Mancini orientou o posicionamento em jogadas de bolas aéreas ofensivas e defensivas. No domingo, o Timão recebe o Tricolor na Neo Química Arena, às 18h15...
LanceNet

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 14:07

Crédito: Mancini no último treino antes do Majestoso (Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Na manhã deste sábado (12), no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians fez o último treino antes da partida diante do São Paulo, que acontece amanhã (13), às 18h15, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2020
Os atletas realizaram o aquecimento no Campo 1 (Ronaldo Soares Giovanelli) e, na sequência, no Campo 3 (Roberto Rivellino), fizeram um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas, coordenado por Vagner Mancini. O técnico conversou bastante com os jogadores e acertou o posicionamento de visando o clássico Majestoso.Além do treinamento, a comissão técnica foi informada que nenhum atleta testou positivo para Covid-19. A bateria de testes foi feita na última quinta-feira (10) e todos os resultados vieram negativos.
Após as atividades do dia, a delegação permaneceu concentrada no Hotel Gildásio Miranda, dentro do centro de treinamento, onde permanecerá até amanhã (13), antes da saída para o estádio.
Os desfalques da equipe são os lesionados: Danilo Avelar, Léo Santos, Gustavo Mantuan e Ruan Oliveira. Além deles, Jô (suspenso) está fora e Boselli não deverá ser relacionado.
A provável escalação do Corinthians para o duelo contra o São Paulo é: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel e Cantillo; Ramiro, Cazares (Luan) e Otero; Matheus Davó.

