Corinthians trabalha bolas paradas de olho no clássico contra o São Paulo

Na tarde desta quinta-feira (3), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para o clássico Majestoso de sábado, às 16h, no Morumbi, contra o São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

Após o aquecimento, todos os atletas seguiram para uma atividade de rondo e passes. Depois, o técnico Vítor Pereira organizou um treino de bolas paradas defensivas.

Na segunda parte das atividades, o treinador do Timão promoveu um exercício de posse de bola em espaço reduzido e concluiu o dia com um trabalho tático de enfrentamento.

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Após o fim do treinamento, alguns atletas realizaram complementos de finalização e posicionamento defensivo.

O meio-campista Roni, com dores no músculo posterior da coxa direita, deu sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia. Dessa forma, as chances do meia ser relacionado para o Majestoso são pequenas.