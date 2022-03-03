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futebol

Corinthians trabalha bolas paradas de olho no clássico contra o São Paulo

Com todo o elenco à disposição, Vítor Pereira focou na posse de bola e bolas paradas do Timão...
LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2022 às 19:42

Publicado em 03 de Março de 2022 às 19:42

Na tarde desta quinta-feira (3), no CT Joaquim Grava, o Corinthians deu prosseguimento na preparação para o clássico Majestoso de sábado, às 16h, no Morumbi, contra o São Paulo, pela décima rodada do Campeonato Paulista.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians
Após o aquecimento, todos os atletas seguiram para uma atividade de rondo e passes. Depois, o técnico Vítor Pereira organizou um treino de bolas paradas defensivas.
Na segunda parte das atividades, o treinador do Timão promoveu um exercício de posse de bola em espaço reduzido e concluiu o dia com um trabalho tático de enfrentamento.
> TABELA - Confira os jogos do Timão no Paulistão e os simule
Após o fim do treinamento, alguns atletas realizaram complementos de finalização e posicionamento defensivo.
O meio-campista Roni, com dores no músculo posterior da coxa direita, deu sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia. Dessa forma, as chances do meia ser relacionado para o Majestoso são pequenas.
Crédito: Fagner,WillianeJôdurantetreinodoTimão(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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