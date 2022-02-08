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futebol

Corinthians termina Campeonato Paulista Beach Soccer em terceiro lugar

Timão foi surpreendido pelo São Vicente na semifinal, mas bateu o XV de Suarão na disputa pela medalha de bronze...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 08:00
No último fim de semana, o Corinthians disputou as finais do Campeonato Paulista de Beach Soccer, o popular futebol de areia, e acabou como terceiro colocado. O torneio fez parte do evento Arena Verão + realizado na praia do Gonzaga, em Santos. 
> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no Paulistão> GALERIA - Cai bem no Timão? Confira técnicos estrangeiros livres no mercado
Na semifinal, disputada no sábado (5), o Timão foi surpreendido pela equipe do São Vicente, e, mesmo favorito, foi derrotado por 10 a 9, o que tirou os corintianos da decisão. 
Sobrou para o Time do Povo, então, encarar o XV de Suarão na disputa por terceiro lugar, e, aí sim, não tomar conhecimento do time sediado em Itanhaém. Vitória do Corinthians por 7 a 0. 
Atração a parte, o consagrado goleiro Mão, representou o Alvinegro Paulista, deu show, e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição. 
O campeão foi o Cubatão, ao bater o São Vicente por 8 a 5 na fina. 
Crédito: TimãogoleouoXVdeSuarão,deItanhaém,nadisputapeloterceirolugar(Fotos:FabrícioCosta/ArenaVerão+

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