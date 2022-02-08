Corinthians termina Campeonato Paulista Beach Soccer em terceiro lugar

No último fim de semana, o Corinthians disputou as finais do Campeonato Paulista de Beach Soccer, o popular futebol de areia, e acabou como terceiro colocado. O torneio fez parte do evento Arena Verão + realizado na praia do Gonzaga, em Santos.

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Na semifinal, disputada no sábado (5), o Timão foi surpreendido pela equipe do São Vicente, e, mesmo favorito, foi derrotado por 10 a 9, o que tirou os corintianos da decisão.

Sobrou para o Time do Povo, então, encarar o XV de Suarão na disputa por terceiro lugar, e, aí sim, não tomar conhecimento do time sediado em Itanhaém. Vitória do Corinthians por 7 a 0.

Atração a parte, o consagrado goleiro Mão, representou o Alvinegro Paulista, deu show, e recebeu o prêmio de melhor jogador da competição.

O campeão foi o Cubatão, ao bater o São Vicente por 8 a 5 na fina.