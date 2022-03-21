Corinthians termina a fase de grupos do Paulistão liderando em passes, dribles, finalizações e posse de bola

Com a vitória diante do Novorizontino, o Corinthians garantiu a 2ª melhor campanha geral do Campeonato Paulista, terminando na liderança do Grupo A com 23 pontos. Ao longo dos 12 jogos disputados, o Timão teve bons números ofensivos.> GALERIA - Róger Guedes faz para o Timão contra o Novorizontino; veja notas

Dentre as 16 equipes do Paulistão, o time do Parque São Jorge terminou com a maior média de posse de bola do torneio, com 61,81%. Também, a equipe foi quem mais trocou passes certos, com 6550. O segundo colocado nesse quesito, São Paulo, deu 1062 passes a menos.

Outro aspecto no qual o alvinegro paulista liderou o estadual foram as finalizações certas. A time que teve Sylvinho, Fernando Lázaro e Vítor Pereira durante os 12 jogos, acertou 67 chutes no alvo, com média de 5,58 chutes certos por jogo.

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O bom retrospecto ofensivo da equipe na competição se refletiu em bolas na rede. Ao lado do Red Bull Bragantino e Ituano, o alvinegro paulista terminou em 1º lugar em gols marcados, com 19. No lado defensivo, a equipe cedeu apenas nove gols, perdendo apenas para o Palmeiras, que foi vazado três vezes.

Ainda, o Timão foi o time que somou mais dribles (93) e dribles por jogo (7.75). Um dos principais responsáveis por isso foi o meia-atacante Willian, que conseguiu 29 fintas em 10 jogos disputados.

O Corinthians também se mostrou uma equipe muito disciplinado no Paulistão. O Time do Povo foi quem menos cometeu faltas, com 118 no total, tendo média de 9.83 por partida, a menor do torneio. O Timão recebeu 18 cartões amarelos durante a fase de grupos, ficando atrás de Botafogo-SP (17), Ituano (14) e Palmeiras (14). Todos os dados apresentados foram retirados da página de estatísticas Footstats.

Classificado às quartas de final do Paulistão, o Corinthians se prepara para o duelo contra o Guarani, na quinta-feira (24), às 19h, na Neo Química Arena. A partida será em jogo único, e em caso de empate, o vencedor será decidido nos pênaltis.